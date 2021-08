Nem csak Budapesten lehet kikapcsolódni a hosszú hétvégén

A budapesti rendezvénysorozat már csütörtök este elkezdődött néhány helyszínen, péntektől pedig mindez csak fokozódik: délelőtt 10 órától monumentális felvonulást tartanak az Andrássy úton, a Duna fölött lesz légi parádé, illetve a város több pontján gasztronómiai különlegességekkel várják az érdeklődőket, de lesznek élő zenés és egyéb kulturális programok ingyenes koncertekkel. A tűzijáték sem marad el, amely a kormány ígérete szerint idén nagyobb lesz, mint valaha. A budapesti eseményekről ezen az oldalon tájékozódhat, az Index pedig itt írt részletesen róla.

Ha messze lakik a fővárostól, nincs alkalma felutazni, vagy egész egyszerűen szívesebben tölti az idejét a háromnapos ünnep alatt az ország más részein, akkor sem kell unatkoznia, ugyanis szinte mindenhol készülnek különféle rendezvényekkel. Ha esetleg valami másra, különlegesebbre vágyik, több olyan program is akad, amely egyedi élményt kínál.

Debrecenben kiváló program a Virágkarnevál, amely az utóbbi években egyhetes programsorozattá nőtte ki magát. Ugyan idén a felvonulás elmarad, a virágkocsikat kiállítják augusztus 21-én és 22-én a Nagyerdei körúton, a Kossuth téren, a tánccsoportokat pedig a Táncol a város elnevezésű rendezvény keretein belül lehet majd megtekinteni. Ezenkívül lesznek az állami ünnephez kapcsolódó programok, különféle művészeti együttesek is bemutatkoznak, de lesz kézművesvásár, koncertek és számos, gyermekeknek szóló aktivitás. A rendezvények ingyenesek.

Az egész évben egyedülálló élményt nyújtó Hortobágyra is jó ötlet ellátogatni a hosszú hétvégén. Ekkor tartják ott az Országos Minősítő Fogathajtó és Díjugrató versenyt, illetve a hagyományosan Szent István király és az új kenyér ünnepének napjához kötődő Hortobágyi Hídivásárt is. A programok a Pusztán Ünnep! elnevezésű rendezvény keretében valósulnak meg, amelyet idén először rendeznek meg a Kilenclyukú hídnál, és amelynek során az érdeklődők megismerhetik a hortobágyi hagyományok, illetve a pásztorok földjéhez kötődő nemzeti értékeket.

A hosszú hétvégén zajlik a Hűség 100 rendezvénysorozat Sopronban, amellyel a soproni népszavazás századik évfordulóját ünneplik ingyenes könnyűzenei programokkal a belvárosban és a Várkerületen. Aki a nyüzsgő utcák helyett inkább a természetet választaná, akár elektromos kerékpárral is bejárhatja a Fertő-tó délkeleti szegletét. Erre léteznek szervezett túrák, amelyek során a résztvevők megfigyelhetik az elárasztott szikes tavak madárvilágát, bejárhatják az Őszirózsa tanösvényt, lefényképezhetik a szürkemarhákat, de megismerhetik az Esterházyak életét és örökségét is.

Fesztiválokból sincs hiány ebben az időszakban. Az idén tíznapos STRAND első szakasza már elkezdődött Balatonvilágoson, ahol a megszokotthoz képest kisebb, ám igen barátságos környezetben várják a kikapcsolódni vágyókat. A Balatonon egyébként több helyről bulihajókat is indítanak, de aki inkább nyugalomra vágyna, elheverészhet egy csendesebb partszakaszon.

A mostani hétvége akár arra is remek alkalom lehet, hogy bejárja Szegeden a Füvészkertet, megismerje annak történetét, szabadtéri és üvegházi gyűjteményeit egy kellemes séta keretében. Ópusztaszerre is érdemes most ellátogatni, hiszen augusztus 20-án ingyenesen lehet belépni az Emlékparkba, ahogy a Feszty-körkép, a látogatóközpontban és a rotundában található kiállítások, továbbá a külső kiállítások megtekintéséért sem kell fizetni. Az ünnepi megemlékezés mellett bábelőadások, kézművesfoglalkozások, gólyalábas bemutatók, lovaskocsizás, néptánc és népzene is várja a közönséget, de a helyszínen lesz honfoglalás kori lovasbemutató is.

