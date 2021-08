Péter Szabó Szilvia egy turulmadáron érkezik augusztus 20-án

Ahogy korábban az Index is megírta, az augusztus 20-i hosszú hétvégén háromnapos fesztivált rendeznek a fővárosban, ahol korlátozások nélkül lehet szórakozni. Tizenhét helyszínen zajlanak majd a központi programok és a tűzijátékot is nagyobbra tervezik a szokásosnál: a Duna vonalán csaknem 4 és fél kilométer hosszan, sokkal több kilövőállásról indítják majd a rakétákat.

Az ünnepséget pénteken egy monumentális felvonulás nyitja: délelőtt 10 órakor, az Oktogonról guruló díszletekkel, installációkkal, szobrokkal és sztárfellépőkkel indul a menet a Hősök tere felé. A látványos forgatag megidézi, mi több életre kelti a magyar mondavilág alakjait és nemzeti szimbólumainkat. Az eseményt A Játékkészítő és az Álomutazó produkciót jegyző kreatív-művészcsapat álmodta meg, művészeti vezetője Juronics Tamás, Kossuth-díjas művész, producere pedig Illés Gabriella.

Hogy kik lesznek a felvonulás sztárfellépői, már korábban kiderült. Köztük van Péter Szabó Szilvia is, akit Illés Gabriella kért fel, hogy vegyen részt az eseményen. Az énekesnő azt mondja, a TulipánTündér Produkció tulajdonosát már régóta ismeri, korábban is voltak közös projektjeik, most viszont picit megijedt az ötlettől, mivel augusztusban tele van a naptára fellépésekkel, augusztus 19-én és 20-án ráadásul két-két koncertje is lesz.

Kettő koncertünk is van aznap, az egyik Győrben, a másik pedig Szlovákiában, a határ mellett, így először nem voltam benne biztos, hogy el tudom vállalni a felkérést, de nagyon szerettem volna, mert ekkora showműsorban nem hogy minden nap, még csak minden évben sem tud szerepelni egy magyar előadó. Aztán átgondoltuk és végül sikerült úgy megszervezni a dolgokat, hogy részt tudok venni a produkcióban

– magyarázta az énekesnő, akit ezt követően a projekt művészeti vezetője, Juronics Tamás avatott be a részletekbe.

20 Galéria: Az ünnepi felvonulás előkészületei Fotó: KEN!media

„Maga a felvonulás Magyarország alapításának történetét három szakaszra bontja, a Föld, a Haza és a Nemzet, melyek közül én a produkció elején, a Föld szakasznak leszek a kulcsszereplője.

A felvonulás elején megérkezem egy turulmadárral, mint a magyarság sámánasszonya, szimbolikusan persze,

majd lesz egy koreográfiám két különböző tánckarral, Fitos Dezső és Kuruc Sándor táncosaival. Amikor ennek a résznek vége, akkor megérkezik a csodaszarvas, mert ugye a turul meg a csodaszarvas voltak, amelyek az eredetmondák szerint szimbolikusan vezették a bevándorló magyarokat a honfoglalás korában, ez a két állat adott nekik erőt. Végül a saját gitárosommal el fogjuk játszani az Indulj el egy úton című gyönyörűséges magyar népdalt. Ezt követően haladunk tovább a felvonulással egészen a Hősök teréig.”

20 Galéria: Az ünnepi felvonulás előkészületei Fotó: KEN!media

Péter Szabó Szilvia azt mondja a produkció zenés, táncos koreográfiái a Kodály köröndre összpontosulnak, így azt javasolja, aki sokat akar látni a felvonulásból, azon a környéken táborozzon le. Hozzátette: a díszleteket, amelyek legtöbbje tükörből készült, csodálatosnak tartja, ezeket egyébként vasárnap látta először, amikor a Tököli Reptéren próbáltak. Ezen kívül van egy 60 méteres varrott, magyar zászló is és egy korona, ami akkora, hogy szerinte egy egész zenekar elfér benne. Az Index kérdésére azt is elmondta, hogy személy szerint őt mennyire érintik meg a történelmi témájú projektek.

Igazából nagyon. Én nagyon büszke vagyok a történelmünkre, ami az egész magyarságtudatot áthatja. Azt gondolom, sok szempontból nagyon különleges nép vagyunk, nem véletlen volt ennyi nagyon ügyes és okos magyar feltalálónk a múltban, illetve van a jelenben is. Meg hát ugye régen is volt egy olyan mondás, hogy „a magyarok nyilaitól ments meg uram minket”, a honfoglaláskori magyarság kora valami misztikus erővel hat rám

– mondta az énekesnő.

„Én nagyon büszke vagyok arra, hogy magyar vagyok és nagyon szeretem a történelmünket.”

Nézzen bele az előkészületekbe.