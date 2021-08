Siklósi Örs családja és barátai is szerepelnek az AWS új klipjében

Már több mint fél év eltelt azóta, hogy az AWS zenekar elveszítette az énekesét. Siklósi Örsnél tavaly nyáron leukémiát diagnosztizáltak, de bármennyire küzdött és hit a gyógyulásban, február elején a szervezete feladta a harcot. Zenésztársai szeptember 5-én a Budapest Parkban emlékeznek a frontemberre, ahol a banda tagjaihoz több barát is csatlakozik a színpadon.

A zenészek korábban is beszéltek már arról, hogy van három olyan dal, amelyet Örs még a távozása előtt teljes egészében felénekelt, és szándékukban áll ezeket közkinccsé téve a rajongóknak is megmutatni. Szerdán este tudatták a hivatalos Facebook-oldalukon, hogy a szerzemények közül az elsőt egy hét múlva ismerheti meg a közönség. A dal egy olyan klippel együtt érkezik, amely a Road Movie projekt keretében készült – bejegyzésükben azt írják,

ez volt az első alkalom, hogy Siklósi Örs nélkül játszottak a kameráknak, illetve nélküle fotózták őket.

A zenekari közlemény szerint 2019 elején érkezett a megkeresés, hogy a Road Movie projektben képviseltessék magunkat. Mint ismert, a kezdeményezés lényege, hogy a felkért előadók egy számukra fontos hazai tájról, városról, régióról írnak egy dalt, amelyhez később videoklipet is forgatnak. 2019 júniusában le is adták az ehhez készült demót, amely azért is olyan különleges, mert Siklósi Örs nem csak énekes-szövegíróként vett részt a munkában, a zene, illetve az alaphangszerelés is az ő ötlete. A szerzemény témája a Zsámbéki-medence, azon belül is elsősorban Budakeszi lett, miután Siklósi Örs, Brucker Bence és Veress Áron is ott nőtt fel (Kökényes Dániel Pátyon, Schiszler Soma Solymáron). A klipet tavaly tavasszal forgatták volna, ám a járványhelyzet miatt el kellett halasztani.

A dal eredetileg Budakesziről szólt, arról, hogy Örs mennyire szerette szülővárosát, a helyet, ahol felnőtt, mennyire hiányzott neki és mennyire várta, hogy életének egy későbbi szakaszában egyszer visszatérhessen oda

– írják a Facebook-oldalukon a zenészek, hozzátéve:

A forgatás több szempontból is egy újabb mérföldkő volt a gyászunkban. Most először fotóztak minket úgy, hogy négyen voltunk a képeken, most először zenéltünk úgy, hogy csak négyen játszottunk a kameráknak.

A közleményből az is kiderül, hogy

a videó végén van egy jelenet, ahol Siklósi Örs családjával és legközelebbi barátaival éneklik a refrént a zenészek,

akiknek ez a találkozás, a közösen töltött idő, és az, hogy együtt énekeltek Örsnek, egyszerre volt pokolian nehéz, mégis óriási segítség. A dal és a klip jövő héten szerdán érkezik, szeptember 5-én pedig a Budapest Parkban is elhangzik majd.