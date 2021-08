ByeAlex vs. Bánki-tó: ha már odaviszem a cuccaimat, ne basszanak át

Ahogy korábban az Index is megírta, augusztus 21-én a Bánki-tónál lépett volna fel a ByeAlex és a zenekara, az énekes azonban a nem megfelelő technikai körülményekre hivatkozva nem tartotta meg a koncertjét. A történtek kapcsán ő és a rendezvény szervezői is megosztották az álláspontjukat, amelyekről ebben a cikkben olvashat.

Úgy tűnik azonban, az elmaradt fellépés miatt ByeAlexet támadások érik, az énekes ugyanis egy újabb, az előzőnél sokkal hosszabb poszttal jelentkezett a közösségi oldalán. Akik az eset okán kielégítőbb magyarázatot vártak tőle, most megkapták.

– így indította mondandóját az énekes, majd hozzátette, nem szeretné részletezni, mi minden van a szerződésben, mert szerinte „nagyon hosszú, szakmai és unalmas lenne a laikus számára”. Mindenesetre azt fontosnak érezte leszögezni, hogy nagy stábbal dolgozik és drága technikát visz színpadra, miután többen értetlenkedtek, miért nem elég egy gitár és egy mikrofon az élő zenéhez.

A Bánki-tónál korábban koncertező előadók közül a Tankcsapdát említve felhozta, ugyan ők felléptek ezen a helyszínen, de szerinte más rendezvényen és más körülmények között, mert ők saját, épített színpaddal dolgoztak. A poszt későbbi részéből kiderül, hogy ez más zenekarok esetén is előfordult, az énekes maga is látott azóta fotókat a helyszínen megépített színpadokról. Arra nem tért ki, hogy náluk vajon szóba jött-e ez a lehetőség egyáltalán, arra viszont igen, hogy a látványelemek kapcsán akadtak gondjaik.

Esetünkben még azt is szétkamuzták a szervezők, hogy lehet-e vizuált hoznunk! Amire azt mondták, hogy NINCS ELÉG ÁRAM! (Közben azóta már láttam képeket ott megépített színpadokról.) Ezt is elfogadtuk, pedig én már nemigen szeretek enélkül fellépni, mert lehet itt kommentekben gúnyolódni rajtam, de igen, azt hiszem tartok ott, hogy ha már odaviszem a cuccaimat, a stábomat, a zenekaromat, és a dalaimat, akkor elvárhatom azt is, hogy ne basszanak át, mert pontosan azért vagyok ilyen amilyen, mert én nem csak magammal szemben, de a közönségemmel szemben is maximalista vagyok! MERT SZERETEM ŐKET!