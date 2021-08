Menyegzőre készülnek Bagossyék

Nagyon sok magyar zenekar színpadra állt a STRAND Fesztivál első 5 napján Balatonvilágoson. A Bagossy Brothers Company sem maradt ki a sorból, akikkel az Index kolléganője a STRAND Kávéházban beszélgetett. A gyergyószentmiklósi zenészek kapcsán gyakran felmerül, hogy a sikereik ellenére hogyan tudták megőrizni a szerénységüket, illetve hogyan tudtak megmaradni olyanoknak, mint amilyenek a pályájuk kezdetén voltak – most erre is megpróbáltak választ adni a tagok.

Lehet, hogy ebben közrejátszik az, hogy kicsi városban éltünk, vagy sosem készültünk zenésznek, amikor gyerekek voltunk. Talán az is benne lehet, hogy tényleg lépésről lépésre éltük meg ezt az egészet, ami idáig vezetett és tudtunk örülni minden egyes pillanatnak, vagy minden egyes előrelépésnek

– mondta Tatár Attila, hozzátéve: az, hogy épp hány ember nézi őket, ezer vagy csak tíz, alapvetően nem számít, a lényeg, hogy az ő dalaikért, illetve produkciójukért jöttek.

– mondta Bagossy Norbert, hozzátéve: a tagokkal már a zenekar előtt is barátok voltak, és a zene volt az, ami még jobban összekapcsolta őket. Nagyon hálásak, hogy a hobbijuk, illetve szerelmük végül a megélhetésük és a munkájuk lett, és hogy együtt tudják csinálni ezt az egészet.

A beszélgetés alatt nagyon sok témát érintett a zenekar, a dalok befogadásától, a jótékonykodáson át a környezetvédelemig. Bagossy Norbertről pedig az is kiderült, hogy imádja az extrém dolgokat – görkori, deszka, breakdance, tényleg mindent kipróbált, mire végül képbe jött a zene. A csapat új hobbija egyébként a sízés és a snowboardozás után jelen pillanatban a szörf, a tagok ugyanis a munkán kívül is folyton együtt vannak.

Amikor nem vagyunk zenészek, akkor is együtt szeretjük tölteni az időt. Ugyanúgy, mint a zenekar előtt is. Tehát igazából van egy kis szabadidő, akkor együtt elmegyünk, lehet zenekarépítésnek is nevezni, de igazából csak együtt töltjük az időt. És nem azzal, hogy beülünk a kocsmába és nézzük a focimeccset, hanem hullámlovaglással