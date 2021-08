II. Erzsébet már elővette a legrosszabb forgatókönyvet

Jövőre érkezik Harry herceg életrajza, amelynek írói szerint a hercegi pár és a királynő között elszakíthatatlan kötelék feszül – a királynő most mégis ügyvédekkel vette körül magát, hogy elébe menjen a pletykáknak.

Sokan vitatkoznak arról, hogy Meghan Markle vajon tisztában volt-e azzal, mibe vágja a fejszéjét akkor, amikor kimondta azt a bizonyos igent, és Harry herceg felesége lett. A sussexi hercegné bicskája ugyanis hamar beletört az udvari életbe: tavaly bejelentették, hogy köszönik szépen, nem kérnek többé a királyi tevékenységekből.

Úgy tűnt, az a bizonyos Oprah Winfrey-interjú volt a kegyelemdöfés, amiben a hercegi pár többek között elárulta azt, hogy a Buckingham-palotában nem ritkaság a rasszizmus, „remek” példa volt erre az, amikor Meghan első gyermekének színét próbálták megtippelni a füle hallatára. A pár állításait egyébként nem sokkal később egy '60-as évekből származó dokumentum is megerősítette. A botrány kirobbanásakor az udvar szóvivője azt mondta, több mint 50 évvel korábbi iratok alapján nem lehet következtetéseket levonni a jelenleg alkalmazott irányelvekről. A dolog nagyjából ennyiben is maradt, a drámára szomjazó publikumnak viszont azóta is bőven van miből csemegéznie.

Meghan Markle-t egyik oldalról fondorlatos trónbitorlónak, a másikról viszont egy erős női ikonnak tekintik. Kétségtelen, hogy a hercegné jócskán megcsinálta a maga szerencséjét, jelenleg ugyanis nincs olyan nap, amikor ne jelenne meg róla valami a sajtóban – nem kérdés persze, hogy ezeknek a híreszteléseknek egy része csupán olyan „kedves” ismerősöktől származik, akik keresztbe akarnak tenni az egykori színésznőnek, esetleg 5 perc hírnévre vágynak. Amíg jobbról istenítik, balról mindenbe belekötnek, amit a hercegné kifundál. Születésnapjakor például arra kérte 40 ismerősét, hogy ajándékozzanak az életükből 40 percet olyan nőknek, akik szeretnének visszatérni a munka világába. A beharangozó felvételt még egy olyan képsorral is próbálták lágyítani, amelyben Harry herceg zsonglőrködni igyekszik, a közönség azonban így is szétszedte a videót.

Mindezzel sokak szerint az volt a baj, hogy bár a jótékonykodás szép dolog, Meghan ezt is úgy rakta össze, hogy csakis róla szóljon. De azóta felröppent már az a pletyka, hogy a hercegné valójában Vilmost szemelte ki magának, és a sikertelen kísérlet után nyergelt át az öccsére, valamint azt is rebesgetik, hogy Meghan Markle lépésről lépésre kitervelte, hogyan legyen belőle az új Oprah Winfrey. Mindezek tetejében a hercegné féltestvére, Thomas Markle Jr. bekerült a Big Brother VIP ausztrál verziójába, ahol már az előzetesben fontosnak tartotta bejelenteni:

Húga egy csömörlött, sekélyes, beképzelt nő.

A hercegi pár szokás szerint nem reagált a Markle család újabb kicsinyes támadására, tudni lehet viszont, hogy jövőre érkezik Harry herceg memoárja, amely jócskán felkavarta az amúgy is zavaros vizet.

Elég sok kényelmetlen infó bukott ki a koronáról már az Oprah-interjúban is, így joggal kezdhettek izgulni akkor, amikor felmerült, hogy a tékozló herceg életrajzot ad ki. II. Erzsébet komolyan felkészült minden eshetőségre, ugyanis ügyvédekkel vette körbe magát, akik jellemzően jártasak becsületsértési ügyekben. Felmerül a kérdés, hogy mitől is félhetnek a Buckingham-palotában. Perez Hilton szemléje szerint azonban az infókat megszellőztető forrás arról számolt be, hogy Erzsébet királynő a rágalmazástól tart, nem attól, hogy a herceg esetleg kulisszatitkokat fecseg ki.

Az informátor elmondta, hogy mivel Meghanék a sorozatos támadásaikról ismeretesek, II. Erzsébet jogászkodni kezdett a csapatával, ugyanis a királyi család összes tagja a tűrőképessége határán jár, ami a távozó páros tetteit illeti.

A királyi család jogi csapata olyan cégekhez szól, akik jártasak a becsületsértési ügyekben és a magánélet védelmében. Ha valakit megneveztek a könyvben, és közvetlenül megvádolják valamivel, ami rágalmazás lehet, az sértheti a magánélethez való jogait

– mondta a forrás, hozzátéve: a királynő jogi képviselői azt tervezik, hogy figyelmeztetést küldenek a könyvet kiadó Penguin Random House-nak, hogy megállítsák a pletykák terjedését, de legalábbis lehetőséget kapjanak arra, hogy válaszadással élhessenek egy kétes fejezet esetén. Különösen emiatt érdekes az, hogy a memoár írói, Omid Scobie és Carolyn Durand nemrég azt nyilatkozták, hogy

a hercegi pár és a királynő között hatalmas szeretet van.

Hogy ebből mi igaz és mi nem, valószínűleg csak maguk az érintettek tudják, az viszont nem kérdés, hogy bonyolult családi drámáról van szó. Elvégre Meghanék nemrég született kislányukat II. Erzsébet beceneve után Lilibetnek keresztelték el, ezt leszámítva azonban nem kérdés, hogy az indulatok pattanásig feszülnek a londoni bázisú királyi család és az Egyesült Államokban éldegélő hercegi pár között. Ha újabb nagy durranásra várunk, Harry herceg memoárjából valószínűleg így is, úgy is megkaphatjuk, amire vágyunk.

(Borítókép: II. Erzsébet angol királynő 2021. július 11-én. Fotó: Max Mumby / Indigo / Getty Images)