ByeAlexnek koncert nélkül is járhat a gázsi, Bánk polgármestere is megszólalt

Bánk polgármesterét is megkérdezték ByeAlex elmaradt koncertjéről. Egy, a nézők számára ingyenes rendezvényről volt szó, ám az RTL Klub riportjából kiderül, hogy a szervezőknek így sem volt az, az előleget ugyanis a szerződés szerint kifizették az énekesnek, ByeAlex menedzsere pedig a Blikk kérdésére elmondta, fellépés nélkül is jár a gázsi a zenekarnak.

Az Index is beszámolt róla, hogy hiába várta a közönség, elmaradt ByeAlex koncertje szombat este a Bánki-tónál. Az énekes később a közösségi oldalán a technikai körülményekre hivatkozott – álláspontja szerint a szervezők nem teljesítették, a szerződésben foglaltakat. A szervezőbrigád szintén kiadott egy közleményt, kifejezve sajnálatukat az elmaradt koncert miatt, és megígérték, hogy a jövőben körültekintőbben szervezik a Bánki Nyár programjait.

Az RTL Klub most megszólaltatta az ügy kapcsán az énekest és a menedzserét, Tóth G. Zoltánt, illetve Bánk polgármesterét. Torma Andrea szerint ByAlex az utolsó utáni pillanatban mondta le a buliját, ami egyébként a nézők számára ingyenes lett volna. Azt is elmondta, a szerződés részét képezi mindaz, amit egy előadó a színpadon szeretne látni, ide értve a technikai feltételeket. Ezt a szervezőknek lehetőség szerint meg kell teremtenie az előadáshoz. A menedzser szerint azonban ennek a ridernek minden egyes részéből hiányzott valami, amiről egyetlen telefonnal sem tájékoztatták őket. Azt mondja, ha tudták volna, hogy nincs ott színpad, akkor készülnek rá, de a fényekkel és a hangtechnikával is problémájuk volt.

Nagyon sok olyan hely van, ahol a feltételeket nem lehet maradéktalanul teljesíteni. Ezt rendszerint a két fél technikusai szokták egyeztetni egymással, gyakran szóban, és ennek megfelelően az előadó elég rugalmasan szokta kezelni ezeket a feltételrendszereket

– mondta a fentiek kapcsán a polgármester.

A matek, az matek. Ha valamire azt mondjuk, harminc méter, akkor ne legyen tizenkettő, ez nem a parízer esete, hogy húsz dekát kérek, harminc lett, maradhat. Ezt így nem lehet. Ha azt mondod egy színpadra, hogy az minimum másfél méter, akkor ne az legyen, hogy majdnem szemmagasságban állsz a közönséggel. Most abból van poén csinálva, hogy muskátli. Meg, hogy a muskátlik le voltak takarva. Amúgy az se legyen a színpadon

– jelentette ki ByeAlex.

Torma Andrea hangsúlyozta, Bánk speciális rendezvényhelyszínnel rendelkezik, egyedülálló vízi színpada és nézőtere van, amelyeknek olyan objektív adottságai vannak, amiken nem tudnak változtatni, de úgy gondolja, pont ez adja a különlegességét is, hogy a tavon található, és a Bánki-tó látható a produkciók alatt.

A szervezők a szerződés szerint az előleget kifizették a zenekarnak, állításuk szerint nem is volt „B” opció arra az esetre, ha Alexék nem tudnak fellépni

– hangzott el a Fókusz riportjában. Az anyagiak kapcsán a zenész menedzsere, Tóth G. Zoltán pedig a Blikknek kijelentette:

hiába maradt el a fellépés, a zenekarnak jár a gázsi.

A portál azt írja, ByeAlex nagyjából 12 fős stábbal dolgozik, s bár a koncert elmaradt, ez nem azt jelenti, hogy ne kapnák meg a pénzüket. A lap szerint egy ilyen kaliberű zenekar fellépéseinek ára akár 1-2 millió forint is lehet, ebből fizetik a stábot és a technikát is.

A szerződésben benne van, hogy ha nem teljesülnek a feltételek, a fellépő elállhat a koncerttől, de kötbérként ki kell fizetni a gázsiját. Még nem tudjuk, hogy a bánki csapat mit lép erre, de ha nem ismerik el a hibájukat, akkor perre megyünk, mivel sok ember kifizetése múlik ezen

– mondta a Blikknek a menedzser, aki a lap kérdésére aztán részletesen is felsorolta, mi minden nem stimmelt a bánki helyszínen.

A Fókuszban a polgármester a helyszín, illetve a feltételek kapcsán annyit mondott:

Lehet jogászkodni a szerződés egyes pontjain, a mi megítélésünk szerint azok a feltételek, amik a koncert megtartásához szükségesek, azok rendelkezésre álltak. Magánemberként együttérzek ByeAlexszel, de szerintem sokkal többet vesztett a hitelességéből azáltal, hogy nem állt ki a közönsége elé, ugyanakkor ez Bánk számára is jelentős presztizsveszteséggel jár.

ByeAlex a riportban hangsúlyozta, ő azt a produkciót szerette volna a közönségnek adni, amit előre eltervezett, a menedzser pedig kijelentette, szerinte semmibe lett véve a zenekar és a szakma is. Az is elhangzott, hogy nehéz volt meghozniuk a döntést, hogy lemondják a koncertet, sokan támadták is az énekest azért, hogy ezt miért nem ő közölte a közönséggel, amire ByeAlex annyit mondott:

Ne én vigyem már el a balhét azért, mert más hibázik.

Kiemelte: nekik van egy elképzelésük arról, hogyan szeretnének zenélni. Hozzátette, mindig van hova fejlődni, ők pedig fölfele szeretnének menni és nem lefele. Ez volt az oka annak, hogy azt mondta, ezt most nem vállalhatják így be. A riportban egyébként azt is hangsúlyozta, bármikor lemennek koncertezni Bánkra, ha biztosítják a megfelelő körülményeket.

A Fókusz adását itt tudja visszanézni: