Ördög Nóra gyerekei Halott Pénzre buliztak a STRAND-on

Készült idén egy igazán személyes Best of Balaton lista 50 helyszínnel, amelyeket tizenegy kurátor válogatott össze, és amelyeket korábban az Index is bemutatott. Ennek kapcsán beszélgetett Ördög Nóra, Marsalkó Dávid és Lobenwein Norbert a STRAND Kávéházban Balatonvilágoson.

Ördög Nóri a gyerekeivel bulizik a Halott Pénzre a 10 nap STRAND-on

A Balaton örök, bármelyik életszakaszban találkozol vele, mindig tud újat nyújtani. Én nagyon élem ezt a balatoni létezést.

– mondta Ördög Nóra, aki másfél éve saját vállalkozást is indított férjével, Nánási Pállal. Balatonakarattyán idén már a második kisboltjukat nyitották meg. Azt is elképzelhetőnek tartja, hogy egy napon majd itt éljenek.

Teljesen kétlaki életet élünk, amikor nincsen iskola, akkor itt vagyunk azonnal a Balatonon. Én sokszor elmondom, hogy el fog jönni az a pillanat, amikor véletlenül itt felejtjük magunkat, és ez minden évben kicsit így is van. Amikor szeptemberben elindul az iskola, akkor még lazán 1-2 hétig innen ingázunk. Abszolút előfordulhat, hogy egyszer csak tényleg itt ragadunk, állok elébe és várom.

A Nekem a Balaton – a Nánási család kisboltja – idén egy food truckkal is kibővült, aminek az az előnye, hogy mozgatható, így Nóráék a 10 nap STRAND fesztiválra is kitelepültek. Persze 2x5 napot nem fognak végig bulizni, de az abszolút kedvenc koncertekre kilátogatnak a gyerekeikkel. Ott voltak a múltheti Halott Pénz koncerten is, ezen a héten pedig a Lóci játszik fellépését várják a legjobban csütörtökön.

A Halott Pénz frontembere, Marsalkó Dávid felnőttként szeretett bele a magyar tengerbe. Szereti a vizet, de inkább csak a partról figyeli a strandolókat:

Egy vízparti fesztiválnak abszolút van hangulata. A víz alapvetően jól esik az ember lelkének, a nyaralásnak a szinonimája, és a fesztivál ehhez azért elég közel áll és jól kiegészíti egymást. Hangulatban, lehetőségekben, mentalitásban sokat jelent az, ha a vízparton van a fesztivál.

Idén a fesztivált egy kisebb, családiasabb helyszínen, a Balatonvilágoson található Club Aliga területén rendezik. Ennek persze van előnye és hátránya is, Ördög Nóra szerint jó lenne, ha a jövőben is lennének ilyen kisebb volumenű fesztiválok.

A Strand fesztivál mostani formája egy jó visszavezetése az embereknek a fesztiválozásba így a Covid időszak után. Szerintem ez pont az ami biztonságot ad, visszakaptuk magát a fesztivál érzést, a koncerteket, de egy olyan mértékben, ami biztonságot adó nyugodt helyzet. Ráadásul nekem azért szimpatikus, mert így a gyerekekkel is nyugodtan ki lehet jönni, és nincs bennem egy ilyen félelem, hogy elveszítjük őket a tömegben. Talán nem is volna baj, ha maradnának ilyen családias, nyugodt hangulatú rendezvények a jövőben.

A Halott Pénznek abszolút az egyik szíve csücske a STRAND fesztivál, Marsalkó Dávidék örülnek, hogy idén is találkozhatnak az itteni közönséggel.

A STRAND fesztiválnak a méretétől függetlenül van egy családias hangulata, amit én nagyon szeretek.

– mondta a frontember.

Lobenwein Norbertéknek idén nagy kihívás volt fesztivált szervezni, de nem akarták elengedni a STRAND-ot, és bár Zamárdiban idén nem lehetett STRAND-olni, bíznak benne, hogy jövőre a megszokott helyszínen és méretben térhet vissza a fesztivál.