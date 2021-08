Blake Lively is csak egy csinos pofi lenne Hollywoodnak?

Blake Lively a Pletykafészek eredeti verziójában szerzett magának világhírnevet, ahol a cselszövő szépséget, Serena Van Der Woodsent alakította. A színésznőnek azonban nem ez volt az első és utolsó emlékezetes szerepe: remek alakítást nyújtott az Adaline varázslatos élete című filmben és a Zátonyban is, bár legutóbbi filmje, a Ritmusszekció felemás fogadtatásban részesült.

A színésznő ugyan eddig egyetlen szerepéért sem vihetett haza komolyabb díjat, azért annak ellenére is előkelő helyen szerepel a hollywoodi hírességek között, hogy nem A-listás színésznő. Blake Lively szép arcú, csinos ikon a köztudatban, aki bár szinte utánozhatatlanul csillog a Met-gálákon, nem biztos, hogy ő maga is csupán ennyire vágyik.

Nemrég kezdték vetíteni Ryan Reynolds új filmjét, a Free Guyt. Az akcióvígjáték nagyot ment a mozikban, olyannyira, hogy máris berendelték a folytatást. Mindez egyébként azért is érdekes, mert a színész elmondása szerint három éve próbálta eladni a film eredeti ötletét, de eddig senkinek sem kellett. Erre mondják, hogy eljött az ő ideje – és egyben a feleségéé is, kettejük között csupán az a különbség, hogy Blake Lively nem kapja meg a neki járó krediteket.

A színész augusztus elején adott interjút a Sirius XM nevű rádiónak, ahol azt a váratlan kérdést tette fel neki a riporter, hogy mi a legjobb dolog a házasságában, amire az emberek nem is gondolnának. Reynolds eleinte kissé felkészületlenül reagált, majd meglepő tényt árult el. Mint kiderült, a filmjeiben gyakran íróként is részt vesz, azonban a legnagyobb sikert aratott mozijaiban egytől egyig ott vannak azok a remek ötletek, amelyek a feleségétől származnak. Ez azonban eddig titok volt a világ előtt, hiszen Reynolds hiába mondta el a munkálatok közben, hogy az ötletek a neje fejéből pattantak ki, a kollégái rendre azt mesélik, hogy ezeket a színész írta meg, így Blake nem kerül fel a forgatókönyvírók listájára.

Blake előugrik, megragadja a billentyűzetet, és megkérdezi, hogy mit szólsz ehhez. Én meg azt mondom, ez elképesztő! Már-már vicces, valószínűleg a filmiparon belüli szexizmus miatt van az, hogy bár egy csomószor elmondom, hogy Blake írta a sztorit, úgy adják elő, mintha az én ötletem lett volna

– monda a színész, hozzátéve, hogy a felesége tényleg nagyon tehetséges forgatókönyvíró, és minden nagy sikerű filmjében, köztük a Deadpoolban ott is vannak az ő ötletei, csak éppen a neve nélkül.

Ha pedig már szexizmus, a másik műsorvezető a semmiből azzal jött elő, hogy Blake biztosan nagyon jókat is süt, ezért megéri a férjének lenni. Ezt egyébként a színész sem cáfolta, sőt. Azt is hozzátette, hogy a szex miatt sem panaszkodik. De mit szól ehhez a felesége?

A nyilvánosság előtt nyilván semmit, azonban láthatóan nem kell amiatt izgulnia, hogy a férje elhallgatja az erényeit. A színész a napokban közzé is tett egy 24 óráig elérhető Instagram-történetet, melyben megköszöni felesége segítségét, elmondva: Blake jelenléte kulcsfontosságú volt a film elkészülésében.

A Free Guy nem lenne az a film, ami most, ha nincs Blake Lively. A film elkészültének minden szegmenséhez elengedhetetlen volt a munkája, kreativitását és érzelmi támogatása egyaránt kulcsfontosságú volt. A cameo pedig, amiről mindenki beszél, szintén csak az ő ötlete volt

– volt olvasható a történet, melyet a BuzzFeed oldalán még mindig el lehet érni.

Vigyázat, spolierveszély!

Az említett cameo Amerika kapitány felbukkanását jelenti, aki a Bosszúállók zenéjére jelent meg, és dobogtatta meg a közönségben ülő Marvel-rajongók szívét. Ennek a kis easter eggnek egyébként különösen vicces a sztorija, ugyanis Reynolds elárulta, hogy miután Blake kitalálta a jelenetet, megcsörgette az épp Bostonban tartózkodó Chris Evanst, aki – mivel igazi úriember – kocsiba ült és a helyszínre sietett, ahol hét perc alatt rögzítették vele a szükséges jeleneteket; szomorú viszont, hogy a Free Guy stábja hivatalosan egyetlenegyszer sem említi, hogy Blake Lively közreműködött volna a filmben.

Ez a kellemetlen hollywoodi súrlódás egyébként úgy fest, nem árnyékolja be a házasságot, mi több: ezrek néznek utánuk irigykedve vagy épp vágyakozva. A 2014-es Met-gálán például aligha volt olyan pár, akiről jobb kép készült volna, mint a Lively–Reynolds duóról. Ami pedig elvétett nyilvános poénjaikat illeti, érthető, miért vágynak sokan az övékhez hasonló kapcsolatra.

Reynolds és Lively ugyanis évek óta szívatják egymást közösségi oldalaikon. Legutóbb például a színész posztolt egy közös fotót Instagram-történetébe, melyben az egyik kedvenc éttermük előtt pózoltak. A kép nem sokkal később ismét feltöltésre került, nagyobb kivágásban, a következő kísérőszöveggel:

Újra kirakom ezt, mert levágtam a feleségem cuki fülbevalóját. Nem erre tanított, ettől jobbnak kellett volna lennem. Sajnálom, ha bárkit lelomboztam.

A páros korábban azzal is nagyot robbantott, amikor Reynolds úgy köszöntötte születésnapja alkalmából a nejét, hogy egy közös fotójukat posztolta ugyan, de Blake alig-alig látszott rajta. Válaszként a színésznő sokkal nagyobbat harapott, ő ugyanis a Reynolds–Gosling párosról tett közzé képet, amin az ura alig volt észrevehető, mégis azt írta mellé:

Isten éltessen, édesem!

De a tavalyi köszöntése sem volt hétköznapi, amikor is a következő poszttal kívánt boldog születésnapot az urának:

Először is, ki az az elveszett lélek, aki szülinapi pitét választ? Másodszor: ki az az állat, aki úgy eszi meg a sütijét, hogy nem fújja el előtte a gyertyákat? Ryan Reynolds az. Isten éltessen! Őszintén nem értem, hogy lehetünk még mindig házasok.

Meglehet, hogy hasonlóra ma is számíthatunk, elvégre a színésznő ma ünnepli 34. születésnapját. Ryan Reynolds pedig nem az a fajta, aki ne szeretne visszavágni.

Akárhogyan is alakul a jövő az írni is szerető színésznő számára, valószínűleg fényes karriert futhatna be a kamera mögött állva is – Margot Robbie például biztosan örömmel köszöntené a szakmában, ő ugyanis úgy véli, több nőnek kellene például akciófilmet rendeznie. A háromgyermekes anyuka nagy visszatérése is lehetne, ha a szülési szabadságról visszatérve forgatókönyvíróként dolgozhatna, az utóbbi évben ugyanis egyáltalán nem tevékenykedett a kamera előtt – legalábbis akarata ellenére nem. Nyáron ugyanis meggyűlt a baja egy paparazzóval, aki látszólag vidám fotókat készített róla és a lányairól, a valóság azonban az, hogy az említett férfi egész nap követte őket, amikor pedig Blake meg szerette volna kérni arra, hogy hagyja békén őket, a lesifotós elszaladt, majd később ismét csak a kamerájáról ismerték meg.

(Borítókép: Blake Lively a 2018-as Met-gálán. Fotó: Taylor Hill / Getty Images Hungary)