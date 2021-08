Puskás Peti megvédte ByeAlexet: a nemtörődömség fájdalmasan hat

Ahogy korábban az Index is megírta, ByeAlex a nem megfelelő technikai feltételekre hivatkozva az utolsó pillanatban lemondta a koncertjét a Bánki-tónál szombaton – az énekes álláspontja szerint a szervezők nem teljesítették a szerződésben foglaltakat. A szervezőbrigád szintén kiadott egy közleményt, kifejezve sajnálatukat az elmaradt koncert miatt, és megígérték, hogy a jövőben körültekintőbben szervezik a Bánki Nyár programjait. Azóta már megszólalt Bánk polgármestere és ByeAlex menedzsere is, aki szerint hiába maradt el a fellépés, a zenekarnak így is jár a gázsi. Tóth G. Zoltán a Blikknek azt mondta:

A szerződésben benne van, hogy ha nem teljesülnek a feltételek, a fellépő elállhat a koncerttől, de kötbérként ki kell fizetni a gázsiját. Még nem tudjuk, hogy a bánki csapat mit lép erre, de ha nem ismerik el a hibájukat, akkor perre megyünk, mivel sok ember kifizetése múlik ezen.

Az ügyben persze mindenkinek más a véleménye, vannak, akik úgy gondolják, így sem szabadott volna ByeAlexnek faképnél hagynia a közönséget, mások szerint viszont ragaszkodni kell ahhoz, amiben előre megállapodtak, és ha nem teljesülnek a feltételek, le kell mondani a bulit.

A szakmabeliek közül eddig még senki sem mondott nyilvánosan véleményt, de Puskás Peti most úgy érezte, meg kell szólalnia. A színész-énekes, aki az X-Faktorban ByeAlexszel együtt ült a mentorszékben, a Facebook-oldalán védte meg az előadót.

Amikor elkezdtem zenekarozni, sokszor megdöbbentett milyen feltételek várnak egy-egy helyszínen és milyen szomorú, hogy nem ugyanazt az élményt kapják a nézők az egyik helyen, mint a másikon, sokszor ugyanazért a pénzért. Ezért már az első nyár után, amikor végre pénzt kerestünk a zenéléssel, elkezdtem félretenni, hogy lehetőleg mindenhol azt a minőséget kapja a néző, amit megálmodtam, később beruhàzva fény- és hangtechnikába, addig ameddig a takaró ér

– emlékezett vissza Puskás, hozzátéve: sosem leszünk egy amerikai piac és sosem lesznek olyan körülményeink, de a nemtörődömség még a mai napig fájdalmasan hat. Amikor valami hiányzik, nem működik, nem értenek hozzá, nem is akarják megoldani, majd elhangzik a sajnos visszatérő mondat: „Ide ez is jó lesz” !

Na ez a tiszteletlenség a közönséggel szemben, nem pedig az, ha valaki a maximumot akarja mindenhol, mindenkinek!

„ByeAlex a kollégám, barátom, mentortársam. Néha megdöbbenek a hisztijein, de ha zenéről volt szó, még sose akart a legjobbnál kevesebbet nyújtani. Tisztelet azoknak a szolgáltatóknak, akik mindent megtesznek a legjobb minőségért és bízzunk benne, megtisztul azoktól egyszer, akik a fellépő mögé bújva lehaknizzák az eseményeket” – folytatta a színész-énekes.

Minden közönségnek jár a minőség, az elszántság, az alázat, a frontembertől, a biztonságiakon át a technikuson keresztül egészen a szervezőkig, nem csak az Akváriumban, hanem az ország legtávolabbi pontján is!

Puskás Peti bejegyzését itt érheti el: