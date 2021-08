Jót tett a szünet a Follow the Flow-nak, felnőtt a produkció

A pandémia alatt felnőtt a zenekar – legalábbis ezt állítja Szakács Gergő, a Follow The Flow énekese, aki korábban soha nem érezte magát ilyen komfortosan a színpadon. Az elmúlt pár évben rohamtempóban felfutó zenekar népszerűségét a járvány sem törte meg, pedig a tagok közül volt, aki nagyon rosszul élte meg a koncertmentes időszakot. A formáció hamarosan új lemezzel jelentkezik, sőt Szakács Gergő már azt is tudja, mikor jön a következő albumuk. A hároméves tervében pedig a zene mellett egy teljesen más dolog is szerepel.

Szeptember 14-én érkezik a Follow The Flow új, Ég és föld című lemeze, amelyet néhány nappal később a Budapest Parkban mutatnak be. Az albumról már jó néhány dalt ismerhet a közönség, amelyek közül a Velem baj van című szerzemény most egy videoklipet is kapott. A zenekar legközelebb csütörtökön, a STRAND Fesztiválon áll színpadra, amire már nagyon készülnek, bár a balatonvilágosi helyszín nekik is új terep, maga a rendezvény egyáltalán nem számít annak.

A Strandon visszatérő vendégek vagyunk szerencsére, évről évre egyre jobb pozícióban játszhatunk, most már headlinerként a nagyszínpadon. Ennek mindannyian nagyon örülünk, és nagyon várjuk a holnapi koncertet, robbantani fogunk

– mondta az énekes.

A zenekar nemcsak a Strandon, hanem más fesztiválokon is rendre főműsoridősnek számít. Bár még csak hatéves a formáció, a siker elég korán és hirtelen érkezett, a 2018-ban megjelent Nem tudja senki című dalukkal robbantak be a köztudatba. Szakács Gergő azt mondja, az év vége felé jött el az a pont, amikor már biztosak voltak benne, hogy stabilan működni tudnak csapatban.

A bumm kicsit hirtelen jött, az első két évben eléggé szaladtunk magunk után. De én például abban a helyzetben vagyok, mivel Diaz az egyik legjobb barátom, testközelből néztem végig a Wellhello felemelkedését, így nagyjából tisztában voltam vele, illetve képben tudtam maradni olyan szinten, hogy láttam, mi történik

– magyarázta a frontember. Hogy a siker vajon minek köszönhető, hogyan tudtak kiemelkedni a többi zenekar közül, arra annyit mondott:

Gondolhattuk volna azt is, hogy nem kellene ilyen zenét csinálnunk, hiszen volt már egy Punnany Massif, egy Halott Pénz és egy Wellhello, nem biztos, hogy érdemes hasonló irányba menni. De maga a felállás igazából adott volt, nálunk két rapper van, és egy énekes. Mivel a Nem tudja senki című dalunk már hatvanmillió megtekintés felett jár, ez adott egy akkora lendületet, hogy a Maradok távol és az Anyám mondta is harmincmilliósra szökött. Ilyen szinten már, azt gondolom, a dalok viszonylag tartósan bebetonozódnak az emberek kollektív tudatába.

Hogy ennek valóban van alapja, az is jól mutatja, hogy a zenekar népszerűségét a járvány, illetve a sokáig tartó koncertstop sem tudta megtörni. Pedig Szakács Gergő szerint mindhárman teljesen máshogy élték meg az elmúlt időszakot. A kicsengése viszont abszolút pozitív lett abban a tekintetben, hogy szerinte most sokkal tudatosabban és felelősségteljesebben állnak színpadra, mint mondjuk másfél évvel ezelőtt.

BLR közülünk a legintrovertáltabb személyiség, ő virágzott! Imádta, hogy otthon van, kertészkedett, meg a kutyájával volt, és igazából teljesen helyrejött. Olyan jótékony hatással volt rá ez az időszak, mint senkire az országban. Csabi viszont nem élte meg jól a pandémiát, nem is volt produktív, én meg, miután ebben a szakmában a kedvencem a dalszerzés és a stúdiózás, le tudtam kötni magam, hiszen ilyesmire aztán volt lehetőség

– mondta az énekes.

Szerintem egyébként összességében nagyon jót tett a produkciónak ez az időszak. Mikor újra elindult az élet, mintha egy másik zenekar lépett volna fel. Én például most már beéneklek koncertek előtt, és mindnyájan mértékkel hangolódunk az estékre, tényleg azt érzem, mintha felnőtt volna a produkció. Mindenki összeszedte magát fejben, és megtanulta kezelni, hogy most épp hol tart az életében, és mit lehet kezdeni azokkal a hatásokkal, amik érnek minket – illetve hogy ezeket jótékonyan, felhajtóerőként is lehet használni.

Mindezek ellenére persze Szakács Gergő is rettegett attól, hogy a hosszú kihagyás után vajon megmaradt-e a közönségük, hiszen egy nagyon jól működő pozícióban kellett leállnia a zenekarnak a pandémia miatt. Nem tudták, hogy a járvány mennyire veti vissza őket, épp ezért óriási megnyugvást jelentett, amikor a budapesti koncertjükön végül megtelt a park.

Soha nem volt még ennyire tele a nézőtér. De szerencsére eddig bárhova mentünk, mindenütt sokan voltak. Legutóbb Jászfényszarun is felléptünk, ahol a polgármester azt mondta, életében nem látott még ennyi embert. Azon a kis településen ötezren voltak a koncertünkön, tényleg sokkoló! Pont ezért is érezzük áldásosnak a helyzetünket, mert úgy tűnik, kíváncsiak a produkcióra. Mi pedig tényleg úgy megyünk fel a színpadra, hogy előtte még átvesszük a setlistet, megbeszéljük, ki melyik dalnál fog megszólalni. Tényleg nagyon büszke vagyok erre a műsorra. Ez a szintű komfortérzés eddig nem volt meg bennem.

Az említett parkos fellépés nemcsak a tömeg miatt marad emlékezetes a zenészek számára, hanem azért is, mert ott forgatták legutóbbi klipjüket. A Velem baj van című dal kisfilmje a Follow the Flow első koncertvideója, amelyet Nagy Bence rendezett. Maga a szerzemény egy pörgősebb nóta, amelyet koncerteken már hallhatott a közönség – Szakács Gergő azt mondja, bár a zenekar munkásságát, főleg miatta eleinte melankolikusabb hangvétel jellemezte, a jövőben az egyensúly a gyorsabb tempójú dalok felé tolódik majd. A lemezt ugyan még be sem mutatták, az énekes már a következő albumon gondolkodik, utána pedig egészen másba kezd.