Triplázik Gundel Takács Gábor

Idén is a műsorvezető konferálja Televíziós Újságírók Díja gálaestjét. Véleménye szerint ez az esemény azért is különleges, mert a résztvevők elsősorban kollégák lehetnek, nem pedig versenytársak, mint a hétköznapokban.

Éppen egy hete annak, hogy bejelentették a Televíziós Újságírók Díjra jelöltjeit. 2020 „Legjobb női műsorvezetője” lehet D. Tóth Kriszta, Lilu vagy Ördög Nóra, „Legjobb férfi műsorvezetője” Istenes Bence, Stohl András vagy Till Attila. Zsűritagként díjazhatják Bereczki Zoltánt, Gáspár Lacit és Rácz Jenőt is, de díjat kaphat Borbély Alexandra, Rujder Vivien, Nagy Zsolt és Scherer Péter is. A Televíziós Újságírók Díját idén tizenkét kategóriában, ünnepélyes díjátadó gálán adják át 2021. szeptember 8-án.

Ma már az is ismeretes, ki fogja vezetni a gálaestet. 2018 és 2020 után a választás harmadik alkalommal is Gundel Takács Gáborra esett, aki nem csak a lehetőségnek örül, de különlegesnek is tartja a díjátadót.

A közönség elismerése mellett a szakmai díjak kiemelt jelentőséggel bírnak a televíziózásban dolgozó alkotók számára. A Televíziós Újságírók Díja gálaesteknek ugyanakkor van számomra egy ennél sokkal fontosabb értéke: ez az egyikolyan esemény ugyanis, ahol félretehetjük a piacunkat olyannyira jellemző versengést és találkozhatunk,beszélgethetünk, örülhetünk egymás sikereinek. Végtére is, mi elsősorban mégiscsak kollégák vagyunk, akik csak másodsorban versenytársak

– mondta Gundel Takács Gábor.

A Televíziós Újságírók Díját a legfontosabb szak- és hírmédiumok vezető újságíróinak szavazatai alapján ítélik oda. Idén a grémiumot a 24.hu, a Hír7, az Index, a Kreatív, a Marketing&Media, a Media1, a Médiapiac, az Origo, a SorozatWiki, a SzínesRTV, a Telenovella-Epizód magazin, a Telex és a TVR-hét egy-egy újságírója alkotja.