6 év után újra összeállt az Anti Fitness Club a STRAND színpadán

Hat éve nem játszott fesztiválszínpadon az AFC, a 10 nap STRAND-ra viszont most újra összeálltak. A keménymag-rajongók óriási lelkesedéssel buliztak az egykori punk fiúbanda koncertjén. Az Index kérésére Molnár Tamás, örömmel idézte fel a régi időket, a frontember csupán 18 éves volt, amikor a zenekar elindult:

Elsősorban gyermekkori sebeket szaggat minden egyes régi dal, minden próba egy időutazás volt. Ez a mai napig nagyon sok embernek fontos, közönség nyomásra van ez a ma esti koncert is.

– mondta a zenész a fellépés előtt.

Mostanában nem nagyon látunk hasonló zenekarokat, mint amilyen az Anti Fitness Club volt. Hogy miért, arra a frontembernek egyszerű magyarázata van.

Van ennek egy reneszánsza, amit mi csináltunk anno. Arról szólt ez a zene, hogy nagyon hangos gitárokkal, hülye hajú gyerekek szomorú dalokat énekeltek. Ugyanez megvan csak a frizurák változtak, és a hangszereket sokkal inkább az elektronika váltotta le, de a témák ugyanazok.

A rajongók között megtaláltuk Bánki Beni slammer, influenszer, dalszövegírót, aki az AFC dalain nőtt fel. Számára libabőrös élmény volt a koncert. Beni egyébként szinte minden nap kint van a fesztiválon, vendégeskedett már a STRAND Kávéházban is. Azt mondja, ez az egyetlen fesztivál, ahol idén megfordult, és egyáltalán nem bánta meg.

Valahogy minden nap van valami izgalmas. Nagyon családias a légkör. Erre az egy fesztiválra mentem idén, úgy éreztem, hogy a STRAND a legjobb, mert a Balaton parton van, amit nagyon szeretek. Nem bántam meg.

Felmerülhet a kérdés, ha ennyire követelik a rajongók a zenekart, nincs-e rá esély, hogy a jövőben esetleg újra összeálljanak, hiszen a mostani koncert csak egy alkalomról szólt.

Megmondom őszintén nem jut eszünkbe, hogy újra összeálljunk. Ez akkor volt jó és akkor működött, most pedig egészen másban tudunk kiteljesedni, és szerintem ez elmondható a zenekar minden tagjáról. Hogy múltidézés apropóján összegyűljünk időnként, az valid, és az legitim, de arra nem látok esélyt, hogy újra összeálljunk

– mondta Molnár Tamás. Az énekes egyébként szeptemberben ünnepli a negyedik újjászületését: ennyi ideje tiszta, decemberben pedig a cigarettát is letette. Tele van tervekkel, és végtelenül szerencsésnek érzi magát, hogy szabadon alkothat, hiszen saját zenekara, a JETLAG mellett akusztikus koncertjei is vannak, emellett pedig más előadóknak is ír dalokat, dalszövegeket. Úgy érzi, most teljesen a helyén van.