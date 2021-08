Lakatos Márk: Tóth Gabit címerállatként használják a gépezetben

Kajdi Csaba után Lakatos Márkot is letiltotta Tóth Gabi az Instagramjáról. A stylist meglepődött a történteken, mert hozzászólásában elmondása szerint nem volt semmiféle rosszindulat. Az Index kérdésére most elmondta a véleményét az énekesnő reakciójával és változásával kapcsolatban is.

Tóth Gabi az utóbbi időben a vallás felé fordult, amit rendszeresen hangoztat a közösségi oldalán. Már az sem titok, hogy a budapesti Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus önkéntes hírnökeként szeptember 12-én a Hősök terén énekel, közvetlenül azelőtt, hogy Ferenc pápa misét tartana. Vannak, akiknek szimpatikus, hogy a vadóc énekesnő a vallásban találta meg önmagát, persze olyanok is, akik furcsállják a hirtelen váltást. A kritikusok közül Puzsér Róbert erős megnyilvánulása után Kajdi Csaba nemrég egy kommentben szólt oda Tóth Gabinak, amire válaszul az énekesnő letiltotta az Instagram-oldaláról. Most Lakatos Márkkal is ez történt, noha a stylist állítja, abban, hogy a kommentszekcióban azt írta, kíváncsi a Mandinerben megjelent, Tóth Gabival készült nagyinterjúra, a részéről semmiféle rosszindulat nem volt.

Hallottam a kajdis botrányról, épp ezért is érdekelt, hogy miről beszél Gabi az interjúban azok után, hogy legutóbb Puzsér Róbert rendkívül sértő és megalázó módon állt bele. Puzsér nyilatkozatáról egyébként egyetlen pozitívumot azért el lehet mondani: látszik, hogy semmilyen szinten nem szexista, hiszen ugyanúgy földbe döngöl bárkit, legyen szó férfiról vagy nőről

– mondta az Index megkeresésére Lakatos Márk.

Visszatérve a kajdis botrányra: egy popénekesnőtől szerintem nem kell elkérni az iskolai bizonyítványát. Abban a műfajban, amit ő űz, nagyon sok előadónak nincs magas iskolázottsága. Gabi egyébként minden témában ugyanolyan elánnal foglal állást, épp ezért is tartom méltatlannak Kajdi stílusát – csak azért, mert valakinek karakán véleménye van, nem kell elkérni a bizonyítványát, hiszen nem attól lesz hiteles.

A stylist ugyan meglepődött, hogy a kommentje után őt is letiltotta az énekesnő, de azt gondolja, Gabi valószínűleg pont az ilyen ügyek miatt most meglehetősen traumatizált állapotban lehet, csupán ezért reagált így. A történteket sajnálja persze, de az élet nem áll meg, és ahogy a kommentjében előrevetítette, már el is olvasta a szóban forgó nagyinterjút.

Azért érdekes dolog, amit a sztárcsinálásról mond, hogy hogyan próbáltak belőle cicababát faragni annak idején, hiszen amit most csinál a TV2-nél, abban is durva a marketing és a PR. Sőt a hőskorszakhoz képest ez már egy profi gépezet. Tavaly is egy szexbomba istennőként állt színpadra, aminek, azt gondolom, ő maga is örült. Hogy azt mondja, ezek mind akarata ellenére történtek, és most, hogy megtért, ez az ő igazi egyénisége, azért furcsa egy kicsit. Persze értem én, hogy vissza kell venni egy kicsit, hiszen a családügyi minisztérium oldalán blogol.

Lakatos egyébként úgy gondolja, nem kell támadni senkit csak azért, mert valamilyen értékrendet képvisel. Márpedig Puzsér Róbert szerinte ezt tette, de hangsúlyozta, az ő esetében tudni kell, hogy ez egy megjátszott, marketingalapú imidzs, amiből gazdasági bevétele származik. Hozzátette: biztosan sokan róla is ezt tartják az affektáló stílusa és a paradicsommadár-kinézete miatt. Azt viszont visszásnak érzi, hogy Tóth Gabi úgy tartja sértőnek Puzsér mondatait, hogy igazából ilyet már ő is számtalanszor csinált.

Gabi elmúlt évének socialmedia-megjelenései is abból fakadtak, hogy vele ellentétes értékrendűek ellen kirohant. Biztosan mindenki emlékszik arra, amikor Tóth Andit kritizálta.

Az énekesnő sztorijával kapcsolatban azt viszont mindenképp pozitívumnak tartja a stylist, hogy a katolikus egyház a korábban vadóc, lázadó, tetkós, pánikbeteg rockerlányt a keblére ölelte. Ha ez így működik, akkor Lakatos szerint nagyon közel vagyunk ahhoz, hogy akár a melegek egymás iránti szerelmét is ugyanúgy elfogadják. Ezt nagyon fontos momentumnak tartja, mert az ő olvasatában ez azt jelenti, hogy az egyház elfogadja, ha valaki vállalja a saját identitását.

Azt is elmondta, hogy őt egyébként egyáltalán nem zavarja, ha valaki teljes erőbedobással vall valamit, ahogy most Tóth Gabi is csinálja, akár a közösségi oldalán. Hogy ezt vajon mennyire ízlésesen teszi, és mennyire szól arról, amit kommunikál, persze más kérdésnek tartja annak fényében, hogy az énekesnő korábban volt, hogy kiosztott másokat, ám ha őt éri kritika, az nem tetszik neki. Ezt Lakatos Márk eléggé furcsállja, s bár hangsúlyozza, hogy tiszteletben tartja, ha valaki büszke a hitére és a magyarságára, szerinte ez esetben más is lehet a háttérben.