Holnap lesz egy éve, hogy Chadwick Boseman itt hagyott minket

A Fekete Párduc 43 évesen hunyt el, a film készítői pedig úgy döntöttek, nem is keresnek mást a helyére. Chadwick Boseman karakterét a What If...? című animációs sorozatban még viszontláthatjuk, melynek producere még élénken emlékszik az utolsó felvételekre a néhai színésszel.

Nagy az egyetértés abban, hogy 2020 az utóbbi évek legrosszabbja volt. Lesújtott a koronavírus, számtalan munkahely és élet került veszélybe, sokan veszítették el a szeretteiket is. Így volt ez a hírességek világában is, akik közül ugyan nem a pandémia következtében, de több ikont is elveszítettük. Kobe Bryant, Naya Rivera és Chadwick Boseman is hirtelen búcsút vett, amire senki nem volt felkészülve.

A Fekete Párduc sztárját 2016-ban diagnosztizálták harmadik stádiumú vastagbélrákkal, az állapota pedig az évek során egyre csak romlott, végül nem tudta legyőzni a betegséget. Halálát a családja jelentette be, közleményük szerint Boseman otthon, a szerettei körében hunyt el.

A család posztja alatt közel 158 ezren nyilvánítottak részvétet, és hárommillióan osztották újra a bejegyzést tavaly óta. A 43 évesen elhunyt színész emléke azóta sem halványult el, sőt: a Marvel és a Disney+ What If...? című animációs sorozatában viszontláthatjuk.

Bár a rajongók reménykedtek abban, hogy kedvencük a Fekete Párduc 2. részében visszatér, a producerek úgy döntöttek, tiszteletben tartják a színész emlékét, így T'Challa karaktere nem tér vissza a mozivászonra.

Chad távozása súlyos veszteség, ugyanannyira szerettem őt, mint a karakterét. Óvatosan és átgondoltan kell viszonyulnunk a feltűnéséhez, mert rengeteg embernek nagyon sokat jelentett, csakúgy, mint nekünk. De nem használnánk arra, hogy ezzel csalogassuk be az embereket a moziba: »Gyertek el, talán látjátok a Párducot!« Nem tennénk ilyet, ezért nem fog visszatérni

– mondta a film producere áprilisban.

A What If...? azonban más téma. Az animációs sorozaton még a pandémia elején kezdtek munkálkodni, Chadwick Boseman pedig örömmel bólintott rá arra, hogy karaktere Űrlordként is megmutathassa magát. A produkció lényege ugyanis az, hogy a Marvel-világ szereplőit egy párhuzamos univerzumban mutassa be, ahol felcserélődnek a szerepek. A What If...? producere, A.C. Bradley élénken emlékszik is a közös munkára, amit elmondása szerint mostanra egy szomorú megtiszteltetésként él meg.

Ezek a felvételek Zoomon keresztül zajlottak, és az utolsó ilyen után, amikor végeztünk, önző módon elmondhattam neki, milyen sokat gondoltam rá. Megérintette a szívét, és nagyon hálás volt, de fogalmunk sem volt, min ment keresztül

– mondta A.C. Bradley a Hollywood Reporternek, hozzátéve:

Az a szomorú megtiszteltetés ért, hogy megírhattam az utolsó sorait a Marvel-moziuniverzumban. Chadwick Boseman megértette a Fekete Párduc jelentőségét. Tudta, mennyire fontos a fiatalok számára, hogy lássák, ahogyan egy fekete férfi vállvetve harcol Amerika kapitány és Odin fia, Thor mellett, tudván azt, hogy egy fekete férfi is ugyanúgy képes megmenteni a világot, mint bárki más.

Chadwick Bosemant halála után Oscar-díjra jelölték a legjobb férfi főszereplőnek járó kategóriában. Az aranyszobrot végül Anthony Hopkinsnak ítélték, a Fekete Párduc színésze azonban márciusban posztumusz díjban részesült. A ceremónián felesége mondott köszönőbeszédet.

Megköszönné Istennek. Megköszönné a szüleinek, az őseinek. Mondana valami gyönyörűségeset, inspirálót, valamit, ami azt a kis hangot mindannyiunkban felerősítené. Nem nálam vannak a szavai, de minden pillanatot ki kell használnunk, hogy azokat ünnepeljük, akiket szeretünk

– mondta könnyek között Simone Boseman, aki nemrég egy dalt is előadott néhai férjének a tiszteletére a Stand Up to Cancer adománygyűjtő eseményén.

Chadwick Bosemannek ugyan kevés jutott a megérdemelt rivaldafényből, halála után ikonként él tovább a köztudatban, akit még azzal is megtiszteltek, hogy nem keresnek a helyére mást a Fekete Párducban. Hogy az említett mozi főszereplője végül ki lesz, egyelőre nem tudni. Egyesek úgy tartják, T'Challa húga, Shuri veheti át bátyja örökségét és trónját. Letitia Wright azonban egyelőre lábadozik, ugyanis megsérült a film forgatásán, kórházban kezelik – írta meg a Deadline.

(Borítókép: Chadwick Boseman Londonban 2018. február 8-án. Fotó: Gareth Cattermole / Getty Images / Disney)