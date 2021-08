Majka dróncsatára is felkészült háromnapos lakodalmán

Tíz év után áll oltár elé Majoros Péter és Hornyák (most már ő is Majoros) Hajnalka, bár az eljegyzésük már 8 éve megvolt. Egy forgatáson ismerkedtek meg, amelynek a végére már egy párt alkottak. Amilyen viharos gyorsasággal összejöttek, olyan gyors volt a családalapítás is, hiszen 2011 novemberben megszületett első gyermekük, Marián, akit 2016-ban Olivér követett.

A sztárpár egy luxusesküvőiről híres szekszárdi borászat kíváncsi szemek elől elzárt 100 hektáros birtokán tartja háromnapos lakodalmát, ahova a celebvilág színe-java hivatalos, csak épp az újságírókat próbálják távoltartani, hogy avatatlan szemek ne láthassák a násznépet.

Leszedem a kamerás drónotokat, ha idejöttök

– figyelmeztette a Borsot Majka, aki a lap cikke szerint beszerzett egy kémfilmekbe illő kütyüt, amely hatástalanítani képes a közelébe repülő légi felvevőket.

A rapper és párja eredetileg az év első felében, megismerkedésük tizedik évfordulóján tartották volna az esküvőt, de a pandémia keresztülhúzta számításukat. Igaz, már jóval régebb óta tervezték hivatalosan is összekötni az életüket.

Hajninak szülinapja volt, és én nem tudtam mit kitalálni, gondoltam, örülne, ha megkérném a kezét

– mondta a vőlegény még 2012-ben a Blikknek, hozzátéve, hogy már a házasságon gondolkodnak. Azt persze senki nem gondolta, hogy az álompár ennyit vár majd az álomesküvővel.

Majka korábban azt nyilatkozta, hogy tornacipőben és rövidnadrágban szeretne nősülni, Dundika ehhez képest már hónapokkal az esküvő előtt komoly diétába kezdett, hogy a lehető legszebb legyen a boldogító igen kimondásakor.