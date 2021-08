A válás, amelyet a mai napig nem hevert ki a brit királyi család

Diana hercegnő történtéről sok dolog elmondható, csak az nem, hogy meseszerű lett volna. A tragikus módon elhunyt ikon emléke mindmáig élénken él a köztudatban, egyes szakértők és a média időnként még mindig nyomoz újabb információk után, melyekkel talán jobban megérthetjük Vilmos és Harry herceg édesanyját.

A sandringhami születésű Diana Spencer már fiatalon önfenntartó lett, babysitterként dolgozott, és lakótársakkal osztozott a lakbéren. A keserű hétköznapokhoz vezető úton akkor indult el tudtán kívül, amikor megismerkedett a nála 13 évvel idősebb Károly herceggel.

A brit előkelőségnek eredetileg Diana nővérét nézték ki, Sarah azonban a sajtó előtt is kijelentette, hogy akkor sem menne hozzá Károlyhoz, ha

egy kukásember, vagy akár Anglia királya lenne.

Sarah egyértelmű kijelentése után Dianára esett a választás, akivel egyébként Károly találkozott is, amikor a lány 16 éves volt.

Diana eljegyzését mindössze 13 randevú előzte meg, 19 éves volt, amikor Károly herceg gyűrűt húzott az ujjára. Ezután a királyi család hagyományainak megfelelően közös interjút is adtak, melynek részletei mai szemmel nézve már igencsak aggályosak. A vőlegény például nem volt rest a következőképpen visszaemlékezni az első találkozásra:

Jókedvű, mulatságos és vonzó tizenhat éves volt

Később elhangzott a kérdés, hogy szerelmesek-e, mire a jövendőbeli hercegé határozott igennel felelt, Károly pedig mindössze annyit, hogy jelentsen ez bármit is. Diana bizalma utólagos elmondása szerint már ekkor megingott kissé, de ekkor még elképzelése sem volt, mi vár rá a házasság alatt.

Az említett frigyet 1981. július 29-én tartották közel 750 millió néző előtt. Diana menyasszonyi ruhájának 25 láb – 7,6 méter – hosszú uszálya a leghosszabb uszály volt a királyi esküvők történetében. Az oltárnál még megcsókolni is elfelejtették egymást, végül a Buckingham-palota balkonján pótolták mindezt, kvázi hagyománnyá téve a jövő uralkodói generációjának számára.

Emlékszem, annyira szerelmes voltam a férjembe, hogy nem tudtam levenni róla a szemem. Úgy éreztem, én vagyok a világ legszerencsésebb lánya, és ő gondoskodni fog rólam. Rosszul gondoltam...

– írta később életrajzában.

A pár első gyermeke, Vilmos herceg 1982-ben jött világra, a hercegné szülését Károly herceg lovaspóló-időbeosztásához időzítették. Két évvel később született meg Harry is, akinek érkezését keserűség követte. Károly herceg ugyanis roppant csalódott volt, hogy Diana nem lánnyal ajándékozta ezt, elégedetlenségének pedig hangot is adott, miközben hozzátette, nem örül annak sem, hogy a kisded vörös hajú. Mindez már elég volt Dianának ahhoz, hogy úgy döntsön, különválik trónvárományostól. Egy évvel később szakítottak egymással, mindebben azonban nagy szerepet játszott Kamilla is, akivel sokak szerint – köztük walesi hercegné szerint is – már a házasságuk alatt szeretők voltak. A válást végül 1996. augusztus 28-án, éppen 25 éve mondták ki. Fülöp herceg egyébként ekkor Diana pártját fogta, képtelen volt ugyanis elhinni, hogyan hagyhatja el feleségét a fia Kamilláért. Emellett persze a hercegnével szemben is voltak ellenérzései, úgy vélte ugyanis, hogy Diana házasságuk alatt viselkedése is okot adott arra, hogy a kapcsolat válással végződjön.

A walesi hercegné egy évvel és két nappal a válás kihirdetése után tragikus halált halt. Párizsban érte autóbaleset, és a mai napig nem tudni, hogy a puszta véletlen, vagy előre eltervezett merénylet áldozata volt. Akármi is történt, Harry herceg szerint mindez már mozgatórugó volt abban, hogy ő és Meghan Markle elhagyják az udvart. Emlékei szerint ugyanis a palotában tabutéma volt édesanyjának halála, így ő 12 évesen képtelen volt egyedül megbirkózni a gyásszal, ami eleve sokat rontott a brit rokonokkal való kapcsolatán.

Ami Dianát illeti, tragikus sorsa rengeteg filmet, sorozatot és könyvet illetett, hamarosan újabb alkotás érkezik, amely a néhai hercegné történetét mutatja be. Pablo Larraín filmje, a Spencer november 5-én (Diana hercegnő halálának 25. évfordulóján ) debütál majd , az Elle cikke szerint pedig egy háromnapos periódus köré épül: azt az időszakot célozza meg, amikor Diana eldöntötte, elhagyja a férjét. A hercegnőt ezúttal Kristen Stewart alakítja.

Every fairy tale ends.

Kristen Stewart is Diana Spencer.

A glimpse at Pablo Larraín's SPENCER.

In Theaters Nov. 5 pic.twitter.com/EmN1csiMKA — NEON (@neonrated) August 25, 2021

Kamilla személyéről is a mai napig fel-felbukkannak viták. A Mirror szerzője, Daniel Bird például szinte kampányol azért, hogy a hercegné megkapja a hercegnő, illetve később a királyné címeket. Bár az afférokkal és a megcsalással nem ért egyet, véleménye szerint Károly és Kamilla egymásnak voltak teremtve. Utóbbi egyébként bár a herceggel való házassága révén elnyerte a walesi hercegné címet, Dianára való tekintettel nem használja azt, sőt. Az uralkodói ház közleménye szerint a királyné címet sem fogja viselni II. Erzsébet halála után, amikor Károly trónra lép. A szóban forgó megállapodás egyébként a pár 2005-ös esküvője után született arra való tekintettel, hogy kissé ellentmondásos volt a kapcsolat a néhai Diana miatt. Ön mit gondol?

Kamillának használnia kellene Diana címeit, illetve a királyné címet? Nem, jól van ez így.

Igen, hiszen Károllyal való házassága révén jogosult rá.

(Borítókép: Diana hercegnő 1988 novemberében. Fotó: David Levenson / Getty Images Hungary)