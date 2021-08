Ingyenes bulisorozattal támad a kormány

Kilenc héten át tartó bulisorozatot indított a kormány a közösségi élet újraindítására, illetve a zeneipar támogatására. Már honlap is készült, ahol meg lehet nézni, hogy országszerte milyen ingyenes programokat szerveznek.

Noha többen a járvány negyedik hullámától tartanak, úgy tűnik, a kormány valóban nem tervez lezárásokat: az Index is megírta, hogy Szentkirályi Alexandra bejelentette, augusztus végétől októberig Őszi Hacacáré néven rendeznek zenés rendezvényeket országszerte, hogy újrainduljon a közösségi élet. A programok a közönség számára ingyenesek, az ennek keretében megvalósuló események közül pedig Demjén Ferenc koncertje már meg is volt Keszthelyen – a kormányszóvivő maga is részt vett az eseményen.

Arról, hogy milyen fellépőkre lehet számítani a soron következő város-, illetve falunapokon, Szentkirályi Alexandra videóban számolt be, azóta pedig elindult az Őszi Hacacáré honlapja is, ahol további részleteket olvashatnak az érdeklődők. A kormányszóvivő Charlie-t, Király Viktort, Vastag Csabát, a Neotont, a Beatricét, Ákost, a Margaret Islandet és a Tankcsapdát említette, bár ezek az előadók a hivatalos honlapon egyelőre nincsenek feltűntetve – ott olyanok szerepelnek többek közt, mint

a Honeybeast,

Kollányi Zsuzsi,

Demjén Ferenc

és a Karthago.

A bulisorozat elindítására eddig is lehetett számítani – ahogy korábban az Index is megírta, a kormány elfogadta a közösségi élet újraindításáért felelős operatív törzs javaslatát, amely szerint csaknem ötmilliárd forint támogatás jut a könnyűzenei rendezvények megvalósítására. A Magyar Turisztikai Ügynökség akkor arról tájékoztatott, 356 koncert- és rendezvénysorozat jut csaknem ötmilliárd forint vissza nem térítendő állami támogatáshoz. A Magyar Közlönyben később meg is jelent az országos buli-és falunap sorozatról szóló kormányrendelet, melyben

40 nagyvárosi esemény és nagykoncert, 216 kisvárosi esemény és koncert valamint 100 falunap megrendezése szerepel.

A kisebb települések támogatásáról egyébként már augusztus elején szó volt, Gyopáros Alpár, a modern települések fejlesztéséért felelős kormánybiztos Vértessomlón beszélt arról, hogy minden ötezernél kevesebb lakosú kistelepülés egymillió forintot igényelhet falunapok szervezésére a Magyar falu programban.

Hogy az ingyenes rendezvények mennyire lesznek népszerűek, és mennyiben befolyásolják majd az egyébként fizetős programok és koncertek jegyeladását, még kérdéses. Feltételezhető persze, hogy a többség inkább az olyan eseményeket választja, ahol nem kell külön belépőt váltani, ami a fizetős rendezvényeket szervező brigádok bevételeit negatívan érintheti, illetve azon zenekarokat szintén, amelyek nem kapnak fellépési lehetőséget a kormány által támogatott eseményeken. Az viszont mindenképp pozitív, hogy tömegrendezvényekben gondolkodnak, mert ez azt jelenti, hogy búcsút inthetünk a járványnak.