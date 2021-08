Ben Affleck már készül a nagy kérdésre?

Annak idején két és félmilliós gyémánttal térdelt le szíve választottja előtt, most a családjával nézegetett gyűrűket. Egy ismerősük szerint ez csupán játék – ha az is, elég érdekes.

Tavasszal bombaként robbant a hír, miszerint Ben Affleck és JLo 17 év után újramelegítették szerelmüket. A páros egy ideig próbálta diszkréten kezelni a helyzetet, majd az énekesnő nyár közepén úgy döntött, hivatalossá teszi azt, amit már amúgy is tudott mindenki, és csókolózós fotót posztolt közösségi oldalaira.

A páros ezúttal semmit sem bízott a véletlenre, nem sokkal azután, hogy bebizonyosodni látszott a szerelmük, már össze is bútoroztak Los Angelesben, amit JLo először alaposan be is járt, hogy a legjobb iskolát választhassa ki ikrei számára. Július végén aztán megint adtak a publikumnak egy hűhát, amikor jachtozásuk során a színész éppen úgy simogatta Lopez fenekét, mint a már-már feledésbe merült Jenny from the Block című klipben még 2002-ben.

Bár annak idején a pár esküvőt tervezett, a túlzott médiafigyelem miatt úgy döntöttek, elhalasztják a nagy napot, hiszen valójában nem róluk szólna, hanem a csillogó zöldhasúakról, melyet a róluk készült fotók hoznának a bulvárlapoknak.

Az esküvőnk körüli túlzott médiafigyelem miatt úgy döntöttünk, hogy elhalasztjuk a dátumot. Amikor azon kaptuk magunkat, hogy három különböző csalimenyasszonyt igyekszünk felvenni három különböző helyszínen, rájöttünk, hogy valami nem stimmel. Úgy éreztük, hogy életünk legboldogabb napjának szelleme veszélybe kerülhet. Ennek az örömteli és szent napnak csak rólunk és családjainkról kellene szólnia

– magyarázta akkor az énekesnő.

A nyilatkozat után nem sokkal meg is történt a szakítás, mely után mindkét fél más-más mellé sodródott. Jennifer Lopez hozzáment Marc Anthony énekeshez, akitől ikrei születtek, Emme és Max. Ben Affleck szintén elkötelezte magát Jennifer Garner mellett. Ők három gyermekkel gyarapították családjukat, Seraphina, Violet és Sam nevelésén azóta ők is osztoznak. Mindkét kapcsolat tovább tartott egy évtizednél, de végül válásba torkollottak. Miután Jennifer Garner kikerült a képből, Ben Affleck többekkel randizott, utoljára a nála 16 évvel fiatalabb Ana de Armasszal volt nyilvános kapcsolata. Év elején kezdődött meg aztán az a bizonyos e-mailezgetés, aminek most az lett a vége, hogy JLo és Ben Affleck már a gyerekeiket is bemutatták egymásnak – írta meg Perez Hilton.

Jennifer megismerkedett Ben gyerekeivel és szívélyesen fogadta őket az otthonában és az életében is. Sok időt töltenek együtt, hogy megismerjék egymást, és hagyják, hogy a gyerekek jól érezzék magukat, miközben összekapcsolódnak

– mondta egy ismerősük, hozzátéve, hogy Emme (JLo lánya) és Seraphina (Ben Affleck lánya) nagyon jól kijönnek egymással, jelenleg egy iskolába járnak, és korban is közel állnak.

A családi összeborulás tehát remekül megy, talán ennek fényében döntött úgy a napokban a színész, hogy az édesanyját és a fiát felkarolva gyűrűnéző-körútra indul. A Page Six fotókat és készített arról, milyen részletességgel szemlézte Affleck az ékszereket. Perez Hilton portálja úgy tudja, mindez állítólag egy játék részlete volt.

Csapatokba verődtek, az egyikben a lányai, Violet és Seraphina, a másikban pedig Ben, az édesanyja és a fia, Sem voltak. Körbementek a plázában, különféle boltokba mentek be, ahol tárgyakat kellett megtalálniuk. Az ékszerbolt is egy ilyen állomás volt, meg kellett találniuk valamit. Miután bementek, gyorsan megtalálták, amit kellett és távoztak ki. Ben fogott egy tollat, és kihúzta a dolgot a listájáról

– hangzott a felettébb különös magyarázat.

Az persze meglehet, hogy a színész szeretné elterelni a figyelmet, és több trükköt is kitalál, mire végül oda jut, hogy másodjára is gyűrűt húzzon kedvese ujjára, aki a híreket látva talán már számít is erre. Ami a lánykérés fontos ékszerét illeti, Affleck nem valószínű, hogy egyszerű gyűrűt választ, de nem lesz könnyű felülmúlnia önmagát. A múltban ugyanis egy 6.1 karátos pink gyémánttal kérte meg az énekesnő kezét, ami akkor két és félmillió dollárt kóstált.

(Borítókép: Ben Affleck és Jennifer Lopez Olaszországban nyaralnak 2021 július 28-án. Fotó: Mega / Getty Images Hungary)