Megtörni látszik a jég Harry és Vilmos között

Már Diana hercegnő szobrának avatásán is boldognak tűntek egymás társaságában, és úgy néz ki, nem is hagyták elúszni a lehetőséget, hogy végre maguk mögött hagyják a fájdalmas múltat.

Már jó ideje annak, hogy a világ Harry és Vilmos kapcsolatát fejtegeti. A hercegek viszonya csúnyán megromlott az utóbbi időben, ezért pedig sokan Meghan Markle-t tartják felelősnek, aki végül rá is vette a férjét arra, hogy hátrahagyja a brit királyi családot. Állítólag ez volt az a pont, ami kvázi visszafordíthatatlan törést okozott Vilmosban.

A sussexi hercegi pár tavaly az Egyesült Államokba költözött, Archie nevű fiúk után elnevezett jótékonysági alapítványuk székhelyét is Kaliforniába helyezték át. Ezután a testvérek egyáltalán nem álltak szóba egymással, hasonló módon, mint ahogyan Meghan sem hajlandó tárgyalni a családjának apai ágával, igaz ők gyakorta meg is tesznek mindent azért, hogy a lehető legrosszabb színben tüntessék fel a hercegnét a világ előtt.

Vilmost teljesen elvakította Harry és Meghan döntése és közleménye. Hihetetlenül megsérült, ugyanakkor ott van a saját családja, akikre összpontosít és igyekszik továbblépni

– mondta tavaly egy ismerősük.

Harry és Vilmos egy éven át nem látták egymást, és a kapcsolatot sem tartották. Áprilisban néhai nagyapjuk, Fülöp herceg temetésén találkoztak újra, ám ekkor sem merültek el túlságosan egymás társaságában. A meglepetés Diana szobrának avatásán érkezett, amikor a testvérek nevetve érkeztek meg a palota kertjébe. Ekkor úgy tűnt, sokat javult közöttük az elmérgesedett viszony, Harry azonban nem sokkal később már vissza is tért a feleségéhez, és annyiban maradt a dolog. Az Us Weekly most mégis arról számolt be, hogy a testvérek nem engedték el egymás kezét – ahogyan a feleségeik sem.

Tudok arról, hogy ők négyen beszélgetnek egymással Zoomon és FaceTime-on. Nagyon közel állnak egymás hoz

– árulta e Pearce Stewart, a Diana: The Voice of Change című könyv szerzője.

Stewart hozzátette, hogy ezek a beszélgetések kötetlenek, csevegés közben Katalin gyakran a konyhában tüsténkedik, miközben a Vilmos teát készít, így beszélgetnek Harry-ékkel. Ez persze nem azt jelenti, hogy minden vitát félretettek, a cambridge-i hercegi pár azonban igyekszik kimaradni a skandalumokból, és annyi békét kínálni Meghannak és Harry-nek, amennyit csak tudnak.

Mindeközben II. Erzsébet ügyvédekkel vette körül magát, hogy felkészüljön fiatalabbik unokájának életrajzi írásának megjelenésére. Harry herceg ugyanis jövőre beígért egy memoárt, a jelek szerint pedig a királynő aggódik, hogy napvilágra kerül valami, ami a herceget jó színben tünteti fel, az udvart viszont annál kevésbé. Ennek ellenére van, aki továbbra is azt állítja, hogy II. Erzsébet és Harry herceg családja között elszakíthatatlan kötelék van, a szeretet pedig szinte kézzel fogható.

