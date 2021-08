Véget ért Majka és kedvese, Hajni álomesküvője, amit egy szekszárdi pincészet birtokán tartottak. A jeles eseményre számos híresség érkezett, többek között Ördög Nóra és Nánási Pál, Pápai Joci, Till Atilla, Curtis és Hajós András is tiszteletét tette.

A friss házaspár nem aprózta el életük egyik legjelesebb napját A Blikk úgy saccolja, hogy hétszámjegyű összeget költöttek az esküvőjükre. Csak a bungaló, amelyet bérelték 40 ezer forintba kerül egyetlen éjszakára, ők pedig három napos mulatságot terveztek, ráadásul több vendég is ott töltötte az éjszakát, ennek költségét pedig nem kizárt, hogy a pár állta.

A dekoráció rengeteg virágból állt, bizony ez is milliós tétel lehetett, az étel és ital fogyasztásról nem is beszélve – véli a bulvárlap. Az étterem 6500 és 8000 forintért állít össze egy sültes tálat, amelyből legalább tíz-húsz darab kellett, hogy minden vendég jóllakjon. Majkáék külön fotós és videós stábot is fogadtak, amely szintén minimum egymillió forint volt. A ruhákról nem is beszélve, Hajni vélhetően egy egyedi darabot viselt.

Majka és Hajni tíz év után kelt egybe. A lagzit egyébként tavalyra tervezte a lagzit, de a koronavírus-járvány keresztül húzta a számításaikat. Két gyermekük van, a 2011-ben született Marián, és a 2016-ban világra jött Olivér.