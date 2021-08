A Halálos Iramban tizedik része immár hivatalos bemutatódátummal is rendelkezik, a legújabb folytatás 2023. április 7-én kerül majd a mozikba. Most, hogy ezt megtudtuk, el is kezdtek szállingózni a pletykák minden idők egyik legsikeresebb sorozatának háza tájáról. Egy ideje már tudjuk, hogy a Szikla, vagyis Hobbs, tehát Dwayne Johnson nem vesz részt a forgatáson. Most azonban az is kiderülni látszik, miért nem.

Vin Diesel golyózta ki

Egy ideje sejteni lehetett, hogy nincs minden rendben a két nehézfiú kapcsolatában, főleg mióta Johnson főszereplésével leforgatták a Hobbs and Shaw című részt. Ezt már Tyrese Gibson sem nézte jó szemmel, de leginkább a sorozat ikonja, Vin Diesel érdekeit sértette természetesen, aki néhány részben már producerként is bemutatkozott. Maga Johnson jelentette be elsőként, hogy szereplésének vége a történetben, de egy újabb Hobbs and Shaw-epizódra még számíthatnak a rajongók. A legújabb hír a történetben az, hogy Vin Diesel és Dwayne Johnson közül végül az előbbi marad a sorozatban, ha már választani kell kettejük közül. Ez valamennyire érthető is, hiszen ő a kezdetektől, tehát immár két évtizede részese a show-nak, nélküle valószínűleg már nem lehet elképzelni azt. Igaz mindez akkor is, ha olyan hírek is érkeztek, hogy a rajongók inkább a Szikla pártjára álltak kettejük rivalizálása folyamán, és ennek a közösségi oldalakon is komoly nyoma maradt.

Who’s side are you on in the feud between Dwayne Johnson and Vin Diesel? — /Film (@slashfilm) July 21, 2021

Még olyan kommentek is napvilágot láttak, amelyek szerint a sorozat leginkább nevetséges része az, hogy Vin Diesel egyáltalán eséllyel indulna a Szikla ellen egy valódi bunyóban. Ez már nyilván túl sok volt Dominic Torretto számára. Ekkora békát már nem nyelt le. Arról egyelőre nem volt vita, hogy Jason Statham méltó ellenfél lenne-e egy igazi verekedésben akár Vin Diesel, akár Dwayne Johnson ellen. Önök szerint?

Ki nyerne egy valódi bunyóban? Dwayne Johnson

Vin Diesel

Jason Statham

Charlize Theron

(Borítókép: Vin Diesel és Dwayne Johnson a Halálos Iramban 5 című film premierjén Rio de Janeiróban 2011. április 11-én. Fotó: Buda Mendes / LatinContent / Getty Images)