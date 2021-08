Egy férfi is szexuális zaklatással vádolja R. Kellyt

R. Kelly kiskorú lányokért való rajongása a kilencvenes évekig nyúlik vissza. Az énekes karrierje kezdetén papírokat is hamisított, hogy feleségül vegye az akkor 15 éves, Aaliyah nevű énekesnőt, aki azóta meghalt egy repülőgép-balesetben. A frigyet 1995-ben érvénytelenítették, R. Kelly azonban ezután sem fogta vissza magát, ha fiatal lányokról (vagy akár fiúkról) volt szó.

Az énekes ellen 2008-ban indult már eljárás szexuális bűncselekmények miatt, beleértve az embercsempészetet, a gyermekpornográfiát, a zsarolást és az igazságszolgáltatás akadályozását. Ekkor felmentették, ám két hete ismét bíróság elé állt zsarolás, szexuális zaklatás, vesztegetés, valamint kiskorúak szexuális kihasználásának vádjával . Az 54 éves Robert Sylvester Kelly 2019 júliusa óta van őrizetben, börtönben tartózkodása alatt pedig folytatták a Surviving R. Kelly című dokumentumfilm-sorozatot, amelyben a férfi áldozatai vallanak bántalmaikról.

Az énekest jelenleg egy tucat nő bántalmazásával vádolják, hétfőn pedig egy férfi is vallomást tett, aki azt állítja, R. Kelly többször is zaklatta 17 éves korában – írja az Insider.

A Louis álnéven tanúskodó férfi beszámolója szerint 2006-ban találkozott először az énekessel egy chicagói McDonald’s-ban, ahol akkor dolgozott. Kelly a srác női menedzserének telefonszáma után érdeklődött, majd amikor Louis megadta neki, hálaként a saját elérhetőségét is átnyújtotta egy papírcetlin. Mivel akkoriban próbált betörni a zeneiparba, meg is kereste az énekest, aki meghívta őt a stúdiójába. Alig öt másodpercig szólhatott a dal, mire Kelly közölte, hogy nem tetszik neki. A kitörni vágyó zenész csalódottan hagyta el a stúdiót, de a továbbiakban is kereste az R&B királyát, hátha szárnyai alá veszi. Többször is buliztak együtt, a következő kétszemélyes találkozóra azonban végül az énekes garázsában került sor, ahol megkérdezte a vele szemben álló 17 éves srácot, hogy

mire lenne hajlandó a zenéért.

Louis lelkesen jelezte, hogy vihetné például példaképe táskáit, ő azonban jól láthatóan nem ilyesmire gondolt. Megkérdezte tőle, fantáziál-e férfiakról, majd amikor nemleges választ kapott, váratlanul a tinédzser elé térdelt, lehúzta a nadrágját, és elkezdte orálisan kielégíteni. Louis megkérte R. Kellyt, hogy hagyja abba, mire az énekes azt mondta neki, ezt senkinek sem mondhatja el, most már testvérek. A történtek ellenére továbbra is találkozgattak, a fiatal fiú pedig többször is bántalmazás áldozata lett, amelyet Kelly rögzített. Elmondta továbbá, hogy azt kérte, szólítsa apucinak – ugyanezt állították egyébként az énekes ellen tanúskodó női áldozatok is: apucinak kellett hívniuk Kellyt, aki rendszeresen rögzítette a megrontásukat. Louis és a nők azt is elmondták, hogy az énekes leveleket mondott nekik tollba, amelyeket olvasva úgy tűnhetett, mintha megromlott volna köztük a kapcsolat. A srácnak például azt kellett megírnia, hogy valaki pénzt ajánlott neki azért cserébe, hogy kitálaljon a Kellyvel való homoszexuális kapcsolatáról.

A jelenleg 32 éves férfi egyébként azért vállalta, hogy tanúskodik R. Kelly ellen, hogy egy együttműködési megállapodás részeként elkerüljön egy 15 éves börtönbüntetést. Louis ugyanis korábban állítólag Kelly tudta nélkül pénzt ajánlott egy másik tanúnak, aki az énekes ellen vallott volna. Elmondása szerint azért tette ezt, mert félt, hogy a meg nem nevezett illetőnek birtokában van egy szexvideója. Az Insider cikke szerint egyébként Louis feszengett vallomástétele közben, és időnként ellentmondásba ütközött saját magával, ugyanis azt mondta, az orális szex estéjén Kelly maga nyitott ajtót neki, pedig korábban azt vallotta, mindig volt ajtónállója. Erre már csak annyit mondott, hogy az illető aznap nem dolgozott.

(Borítókép: R. Kelly 2019. március 13-án. Fotó: Erin Hooley / Chicago Tribune / Tribune News Service / Getty Images)