Először szólalt meg Schobert Norbi a sztrókja után

Ahogy már megírtuk, Schobert Norbi múlt hét csütörtökön, kutyasétáltatás közben váratlanul összeesett, és mentőhelikopterrel szállították kórházba. Mint kiderült, sztrókot kapott, és azonnali életmentő műtétet kellett végrehajtani rajta, ugyanis egy vérrög elzáródást okozott az agyában.

Felesége, Rubint Réka azóta folyamatosan mellette van, és tudósít az állapotáról, de megszólalt Schobert Norbi is, a kórházba kerülése óta először.

Most már jól vagyok, semmi bajom nincsen, pedig volt egy sztrókom. Tudok rendesen beszélni, mozog minden végtagom, nem maradt semmilyen károsodásom. Minden értékem tökéletes […]. Nem tudják megmondani, mi okoz egy ilyen sztrókot, hiszen az osztályon volt hetvenéves, de tizenhat éves is, sőt egy hároméves kisgyerek is. Volt túlsúlyos és volt sportoló. Én azt gondolom, túlhajtottam magam. Hajnaltól késő estig dolgoztam, és az elmúlt közel egy év eseményei, az anyósom halála is közrejátszottak