Híres nők, akik eltitkolták, hogy gyermeket várnak

A Kardashian klán életvitele mindig is vitatott volt a bulvársajtóban. Minden tagnak megvolt a maga keresztje, Kylie Jennert például hosszasan szekálták azért, mert nem volt hajlandó elismerni szemmel látható plasztikai kezeléseit. Miután hirtelen háromszor akkora lett a szája, időről időre állította: csak sminkkel okozza az optikai illúziót. A publikum álla viszont akkor esett le igazán, amikor február elején kiderült: kislánya született.

Kylie Jennernek sikerült 9 hónapon át titokban tartania terhességét, azt viszont már ő maga jelentette be, hogy Stormi Webster megérkezett, még egy 11 perces kisfilmet is készített a lányának.

Stormi azóta ugyanúgy a nyilvánosság előtt éli az életét, mint unokatestvérei vagy maga az édesanyja, aki kamerák kereszttüzében nőtt fel, lépten-nyomon paparazzókkal a háta mögött. Mivel első terhességét teljes titokban tartotta, felmerült, hogy talán saját gyermekét már megóvná a forrónak tűnő rivaldafény zord oldalától, és Travis Scott-tal mégis úgy döntöttek, hogy lányuk túl cuki ahhoz, hogy ne mutogassák. Na de mi a helyzet a celebritás második terhességével?

Amikor pár éve felmerült az akkor 21 éves híresség várandóssága, sokan csak legyintettek, mondván: a hír biztos kamu, elvégre Kylie rendszeresen posztolt fotókat az Instagramjára, amikről akkor még senki sem sejtette, hogy korábbi felvételek vagy okosan megoldott bejegyzések voltak. 2018 februárjában az egész klán együtt pózolt egy fehérneműkampányban, és aligha volt véletlen, hogy csak a legfiatalabb tag hasa volt teljes takarásban.

A sminkmágnás nővére, Kim Kardashian utólag elmondta, hogy Kylie egy idő után már az otthonát sem hagyta el. Kocsiba se mert ülni, tisztában volt ugyanis azzal, hogy néhány paparazzó képes akár belé is hajtani, csak hogy fotót készíthessenek róla. A család több tagja megerősítette, hogy Kylie jó döntést hozott, amikor a rejtőzködést választotta, kifejezetten nyugodt időszakként emlékeznek rá vissza.

Kylie újabb terhességének ténye nyáron merült fel, amikor egy extrém nagy pólóban lépett utcára. Ezt tetézte a rajongók teóriája, miután a celebritás egy adag sushit posztolt közösségi oldalára, amit ő csupán avokádóval, nyers hal nélkül fogyasztott. A külföldi bulvárlapok bele is fogtak a nyomozásba, a Page Sixnek több forrás is megerősítette, hogy a 24 éves Jenner lány újra várandós, az apa pedig ugyancsak Travis Scott rapper. Kylie a barátainak állítólag már szívesen mutogatja is a pocakját, elmondásuk szerint a celebritás sokat pihen, mióta rájött terhességére, és egyelőre csak a szűk család és a baráti kör tud a baba érkezéséről – írta meg Perez Hilton.

Hogy a gólyahírt ismét titokban tartják-e az utolsó pillanatig, egyelőre még nem tudni, de rajtuk kívül is jócskán akadnak hírességek, akik a csendes visszavonulásra esküsznek a babavárást illetően.

Vannak olyan celebpárok, akik nem szívesen kotyogják ki a magánéletük részleteit, így azt sem, hogy új tag érkezik a családjukba. Ez persze rengeteg odafigyelést és önmegtartóztatást jelent, főleg ha a kismama hasa már kikerekedett. Így borzolták a kedélyeket egy darabig Sophie Turnerék is, kedves ismerőseik azonban addig-addig pletykáltak a lapoknak, hogy a Trónok harca színésznője végül úgy volt vele, üsse kavics, óriási babapocakkal is kimegy sétálni – vannak azonban olyanok is, akik Kylie Jennerhez hasonlóan a végletekig kitartottak.

Troian Bellisario

A Pretty Little Liars színésznője és férje, Patrick. J Addams két gyermeken osztoznak. Második kislányuk, Elliot Rowena érkezését azonban teljesen váratlanul jelentették be ők maguk az Instagramon. A kommentszekcióból jól látható, hogy még a leglelkesebb rajongókat is meglepte a hír, de azért szeretettel gratuláltak az új családtaghoz.

Brenda Song

Macaulay Culkin párja sem kötötte idegenek orrára, hogy gyermeket vár. A színész csupán a szülés után jelezte a nyilvánosságnak, hogy világra jött a kicsi, aki egyébként a Dakota nevet kapta. Mindez egyébként nem hasraütésszerű választás volt: Culkin néhai nővére után nevezték el gyermeküket, akit 30 éves korában elütöttek, séta közben. Mivel a Dakota uniszex név, nem volt kérdés, hogyan is szólítsák a kisfiukat.

Jessica Biel

Tavaly júliusban bombaként robbant a hír, hogy megszületett Jessica Biel és Justin Timberlake második gyermeke. A színésznő terhességéről még csak nem is pletykáltak akkoriban, mindenki azzal volt elfoglalva, hogy a sztárpár vajon szakít-e azután, hogy az énekest hűtlenséggel vádolták. Mint kiderült, egyáltalán nem állt szándékukban különmenni. A második Timberlake baba érkezését egyébként egy családi barát, Brian McKnight erősítette meg egy interjúban, a büszke apuka pedig ugyan majdnem egy év után, de megosztott egy fotót a kisdedről, még ha az arcocskáját szokásához hűen el is takarta a kíváncsi szemek elől.

Apának lenni jobb, mint valaha is képzeltem volna. Hálás vagyok az édesapámnak és a nagypapáimnak azért, hogy vezetnek az úton, áldozatokat hoznak értem, hogy az álmaimat élhessem, és megtanítanak arra, hogy a való élet a kis dolgokban rejlik. Boldog apák napját minden édesapának!

– írta Justin Timberlake a családi fotók mellé apák napján.

Rooney Mara

Joaquin Phoenix szerelméről tavaly májusban kezdték el rebesgetni, hogy áldott állapotban van. A tényt sem a színésznő, sem a Joker főszereplője nem erősítette meg, Mara viszont látványosan takargatta a hasát, ha paparazzóval találkozott. Néhány hónappal később világra is jött a baba, akit Culkinékhoz hasonlóan igencsak szívhez szóló névvel ajándékoztak meg a szülei. A kisfiút Rivernek keresztelték, ezzel tisztelegve az édesapa 1993-ban elhunyt testvére, River Phoenix emléke előtt.

Billie Lourd

Carrie Fisher lánya ugyancsak jól titkolta a terhességét. Tavaly szeptemberben követőinek szája O alakot formált, amikor a színésznő egy posztjában bejelentette, hogy Austen Rydellel közös kisfia, a kis Kingston megérkezett. Azóta többször is láthattuk is a kisdedet, többek között idén nyáron is, ám Billie nagyon figyel arra, hogy a baba arca rejtve maradjon.

Cameron Diaz

A színészkedéstől visszavonult Cameron Diaz férje, Benji Madden tavaly januárban jelentette be, hogy szülők lettek. Instagramos bejelentésében elárulta, hogy a kislány neve Raddix, azonban a privát életének megóvása érdekében nem fognak róla fotót posztolni.

Elképesztően boldogok, áldottak és hálásak vagyunk, amiért azzal kezdhetjük ezt az új évtizedet, hogy bejelentjük gyermekünk, Raddix Madden születését. Azonnal a szívünkbe költözött, és általa teljessé vált a családunk. Ugyan hatalmas örömmel jelentettük be a hírt, erős bennünk a késztetés arra, hogy megőrizzük a kicsink privát szféráját. Ezért nem fogunk róla fotókat vagy több információt megosztani azon kívül, hogy nagyon aranyos

– írta akkor a büszke apuka, aki azóta valamiért már törölte az említett bejegyzést.

Eva Mendes

A színésznő 2016-ban elképesztő ügyességgel játszotta ki a lesifotósokat, és mire sikerült őt lefotózni, már csak két hete volt hátra a szülésig. Második gyermekük az Amada Lee nevet kapta, ami azért érdekes, mert idősebbik lányuk neve Esmeralda Amada.

Amanda Seyfried

A színésznő két gyermek édesanyja, második babája tavaly szeptemberben született teljes titokban. Érkezését egy Instagram-posztban jelentette be, méghozzá elég szűkszavúan.

Thomas Sadoski és én csináltunk egy kicsi embert

– írta posztjában Seyfried, ami egyébként amellett, hogy a kisded születését leplezte le, elsősorban háború sújtotta gyermekek megsegítésére fókuszál.

A kisdedről azóta nem sokat tudni, szülei még a nevét sem árulták el, de az interneten rákeresve úgy tűnik, Thomasnak hívják. Seyfriedékre egyébként sem jellemző, hogy közszemlére tennék a gyermekeiket, ezerrel dolgoznak viszont azon, hogy világszerte segítsék a nehéz sorsú kicsiket.

Scarlett Johansson

A Fekete Özvegy színésznője első terhességét sem verte nagydobra, és a másodikról is csak néhány kotyogós ismerősnek köszönhetően szerzett tudomást a publikum. A szóbeszédeknek pedig valóban alapot adott, hogy Scarlett egy ideje már nem jelent meg nagy eseményeken, és interjúkat sem adott. A kisbaba érkezéséről végül férje, Colin Jost adott hírt az Instagramon:

Oké, oké. Van egy kisbabánk. A neve Cosmo. Nagyon szeretjük

– írta a komikus, hozzátéve, hogy mindketten nagyra értékelnék, ha a média tiszteletben tartaná a magánéletüket. Ha a színésznő előző házasságából született lányát vesszük alapul, akkor az új jövevényt sem sűrűn mutogatják majd.

(Borítókép: Scarlett Johansson, Kylie Jenner, Eva Mendes. Fotó: Amy Sussman / Getty Images, Frazer Harrison / AFP, Phillip Faraone / Getty Images)