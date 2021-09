Lekörözné Majkát a Honeybeast: négyszer töltenék meg a Parkot

A Tankcsapda, az Irie Maffia, az Ivan & The Parazol és a Bagossy Borthers Company után a Honeybeast tagjait is vendégül látta Réti Nóra, az Index kolléganője a STRAND Kávéház teraszán. A jó hangulatú beszélgetés során nagyon sok témát érintettek, megfejtették a zenekar sikereinek titkát és az is kiderült, milyen hosszútávú terveket dédelgetnek a tagok - egy újabb Aréna-koncert mellett akár Majka tripla-Parkján is túltehetnek. A beszélgetés a VOLT Produkció és az Index együttműködésével valósult meg.

A járványhelyzet miatt a STRAND Fesztivál idén elsősorban magyar zenekarokkal számolt, amelyek közül többen részt vettek a helyszínen rendezett közönségtalálkozókon is. A Honeybeast tagjai is beültek egy nyilvános beszélgetésre a STRAND Kávéházba, hogy megválaszolják a zenekart érintő kérdéseket. A társalgás során nagyon sok témát érintettek, a zenén kívül szóba került az énekesnő, Tarján Zsófi rajztehetsége is, illetve, hogy mennyire nagy az összhang egy olyan együttesben, amely a korosztály tekintetében nem igazán egységes.

Ha végigpörgetjük a Honeybeast YouTube-kínálatát, azért az szépen látszik, hogy igen nagyszámú megtekintéssel büszkélkedhetnek az egyes dalok. Hogy vajon van-e bennük csalódottság, ha egy olyan nóta, amit ők alapvetően jónak tartanak, nem éri el a milliós megtekintést, arra Bencsik-Kovács Zoltán viccesen annyit mondott:

Sőt sértődöttség! Legalábbis a magam részéről rettenetesen meg vagyok sértődve ilyenkor és borzasztó igazságtalannak érzem az életet.

A gitáros aztán a legutóbbi, Ego című lemezüket hozta fel példának, aminek szerinte a járványhelyzet miatt nem volt olyan a fogadtatása, mint szerették volna, hiszen a rendezvénystop alatt nem tudták promotálni a dalokat. Ettől függetlenül ők borzasztóan büszkék erre az albumra is, amin egyébkét Palya Bea is szerepel – mint kiderült, az énekesnő maga jelentkezett be egy dalra.

Strand 2021 - Honeybeast

Amellett, hogy nagyon népszerűek a dalaik, a Honeabeast azon zenekarok táborát erősíti, amelyek már az Arénában is felléptek. Tarján Zsófi szerint ez azért valósulhatott meg, mert sok olyan számuk van, amit a közönség magáénak tud érezni, ami szerinte elsősorban Bencsik-Kovács Zoltán szövegeinek köszönhető.

Igazából megjártuk a szamárlétrát. De úgy jártuk meg, hogy nem a földszintről kezdtük. Rajtam látszik is, hogy sokáig tartott

– viccelődött a gitáros, hozzátéve: ismerik a szakma minden csínját-bínját, többen közülük évtizedek óta a pályán vannak. A sok tapasztalat a dalversenyben robbant, amikor A legnagyobb hős végre ismert lett, onnantól elkezdett belőlük kiömleni minden, ami addig felhalmozódott. A másik, amit fontosnak tart, Tarján Zsófi személyisége, szerinte az énekesnő színpadi jelenléte magával ragadta a közönséget. Úgy gondolja, a koncertek voltak azok, amik igazán beszippantották az embereket. A sok-sok fellépéssel pedig végül eljutottak az Arénáig, lépcsőről lépcsőre.

Hogy a jövőben mire készülnek, milyen hosszútávú tervei vannak a zenekarnak, arra Tarján Zsófi annyit mondott:

Nagyon sok jó koncertet szeretnénk adni, jó helyen. Sok jó zenét csinálni, és csinálni ezt az egészet, ameddig lehet.

Bencsik-Kovács Zoltán ehhez még hozzátette: