Angelina Jolie súlyos dolgokat nyilatkozott Brad Pittről

Nagyinterjút adott a The Guardiannek Angelina Jolie, és azt mondta: attól tartott, hogy volt párja, Brad Pitt a gyermekeit is bántalmazni fogja. Az interjúban az ismert színésznő arról is beszélt, hogy milyen kapcsolata volt Harvey Weinsteinnell, illetve hogy mi mindent tanult azoktól a fiatal aktivistáktól, akikkel nemrég összehozta a sors.