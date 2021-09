Covid-fertőzés miatt halasztják a Siklósi Örs-emlékestet a Parkban

Ahogy korábban az Index is megírta, zenész barátokkal szervezett az AWS szeptember 5-ére egy koncertet Siklósi Örs emlékére a Budapest Parkban. A „Míg csillaggá nem lesz az életed” című eseményre egy 30 dalos műsorral készültek, a befolyt összeget jótékony célra ajánlva – az elhunyt énekes családja kíván ebből egy alapítványt létrehozni, amely kezdő zenekarok támogatása mellett többek közt olyan célokat tűz ki maga elé, hogy összegyűjti és kiadja Siklósi Örs még meg nem jelent verseit és dalait, valamint vállalja egy zenei tábor megszervezését, amelyet az énekes-dalszerző maga álmodott meg.

Péntek este rossz hírt közölt az AWS. A zenészek közül a dobos Veress Áron elkapta a koronavírust, így a meghirdetett eseményt halasztani kell.

Sajnos rossz hírrel kell jelentkeznünk. Tegnapi főpróbánk végére Roni rosszul kezdte érezni magát, estére már be is lázasodott. Ma reggel 2 gyorsteszt és egy PCR-teszt sajnos azt igazolta, hogy elkapta a Covid-vírust. Most azt a nagyon nehéz döntést kellett meghoznunk, hogy mindenki egészsége érdekében elhalasztjuk a koncertet

– olvasható a Facebookon megosztott közleményben. A zenészek hangsúlyozták, mindannyiuk számára borzalmasan nehéz most ezzel megbirkózni, hiszen az utóbbi időszakban csak arra készültek, hogy minden összeálljon, és méltóképp meg tudjanak emlékezni Örsről. Azzal is tisztában vannak, hogy a közönség is nagyon készült erre a koncertre, és sok mindent meg kellett oldaniuk azoknak, akik ott akartak lenni. Az emlékest nem marad el, csak tolódik. Az új dátum: szeptember 26.

Roni pihen, és mi is tesztelünk, elvonulunk, hogy szeptember 26-án már mindenképpen együtt lehessünk veletek. Reméljük, mindannyian meg tudjátok oldani, hogy aznap találkozhassunk! A Budapest Park minden jegyvásárlót értesít holnap délig a belépőkkel kapcsolatos lehetőségekről. Ha addig esetleg nem érkezik meg a leveletek, a park@budapestpark.hu címen adnak tájékoztatást.

A zenészek, megtisztelve a rajongóikat, videón is bejelentkeztek, hogy megmagyarázzák a történteket:

Siklósi Örsnél tavaly nyáron diagnosztizáltak leukémiát, ám bármennyire küzdött, és hitt a gyógyulásban, a szervezete végül feladta a harcot. Február elején hunyt el, szeptember 4-én lett volna 30 éves. Zenésztársai korábban sem titkolták, hogy vannak olyan dalok, amelyeket a frontember még a halála előtt felénekelt, ezek közül nemrég jelent meg az első Emlékszem címmel, amelyhez a Road Movie projekt keretében egy klip is készült. A videó egyik különlegessége, hogy Siklósi Örs családja és barátai is megjelennek benne.