Kedden volt Diana hercegnő halálának 24. évfordulója. A végzetes incidens során a hercegnő sofőrje, Henri Paul egy betonoszlopnak hajtott Párizsban. A becsapódást követően ő, és Diana egyiptomi származású szeretője, Dodi Fayed már a helyszínen meghaltak. Testőrük és Lady D súlyosan megsérültek, az ő életét végül nem is sikerült megmenteni, a kórházban feladta a küzdelmet. Van, aki szerint csupán szomorú szerencsétlenség történt, de sokan hisznek különböző összeesküvés-elméletekben is, melyek helyenként joggal tesznek kérdőjeleket a körülmények köré – írta meg Perez Hilton portálja.

A hercegnőt a brit titkosszolgálat gyilkolta meg

Diana a halála előtt Dodi Fayed kedvese volt. Az egyiptomi származású férfi muszlim vallású volt, így egyesek szerint – köztük Dodi édesapja, a milliárdos Mohamed Al Fayed is állítja, hogy – a brit titkosszolgálat rendezte el a „balesetet”, méghozzá azért, mert attól féltek, botrány lesz abból, ha Károly herceg volt neje hozzámegy egy muszlim férfihoz.

A teória a szemtanúk állításaira épül, többen ugyanis fehér fényt láttak felvillanni közvetlenül a kocsi oszlopba csapódása előtt. Egy korábbi MI6-os ügynök megerősítette, hogy ez valóban a titkosszolgálat technikája, melynek lényege az, hogy a megfelelő pillanatban előidézett villanás elvakítja a sofőrt. Mint kiderült, a tragédia estéjén valóban voltak MI6-os dolgozók Párizsban, de egyiküket sem tudták a balesethez kötni. Az MI5 és az MI6 is együttműködő volt a nyomozókkal, akik úgy vélik, a szemtanúk által leírt fehér fényt feltehetőleg a lesben álló paparazzók fényképezőgépei okozták.

Dodi Fayed és Diana titkon jegyben jártak

Az összeesküvés-elméletek kedvelői közül sokan táplálják azt a teóriát, amely szerint Diana balesete amiatt eshetett meg, mert valamilyen nagy változás történt az életében, amit valaki meg akart akadályozni, esetleg le akart leplezni. Így elképzelhető, hogy Diana és egyiptomi származású párja titokban eljegyezték egymást, esetleg össze is házasodtak – ezt pedig szeptember elején szerették volna bejelenteni. Nem kizárt, hogy a találgatásnak van alapja, azonban igencsak ellentmondásos, hogy a hercegnő egyik családtagja vagy bizalmasa sem tudta ezt megerősíteni, ahogy a személyzetből sem pletykálkodott senki, ami nem jellemző egy ilyen nagy hír hallatán. Diana életrajzírója és tanácsadója, Stewart Pearce a szomorú évforduló alkalmából mesélt a néhai hercegnő terveiről, azt viszont ő sem tudta megerősíteni, hogy Fayeddel jegyben jártak volna, vagy éppen...

Fotó: Michel Dufour / Getty Images Hungary Dodi Al Fayed és Diana

Diana várandós volt

Az egyik, ha nem a legeslegvadabb teória szerint Diana hercegnő Dodi Fayed gyermekét hordta a szíve alatt, és a baleset után azért kapott vérátömlesztést a kórházban, hogy a vizsgálatai után ne derüljön ki a várandóssága. Miután azonban belehalt sérüléseibe, idő előtt bebalzsamozták és formaldehidet fecskendeztek a testébe, mellyel lehetetlenné vált, hogy kimutatható legyen a terhesség. A konteó egyébként már ott megdőlt, hogy a baleset helyszínén lévő vért is megvizsgálták, és bizony nyoma sem volt terhességi hormonnak a hercegnő mintáiban.

Fotó: Bettmann / Getty Images Hungary Diana és Károly herceg

Megjósolta a halálát

Néhány évvel ezelőtt Paul Buller, a hercegnő komornyikja nyilvánosságra hozott egy igencsak vérfagyasztó levelet, melyben Diana arról ír, hogy félti az életét, mégpedig volt férjétől, az Egyesült Királyság trónvárományosától.

Ma októberben itt ülök az asztalomnál, és arra vágyom, hogy valaki megöleljen és bátorítson, hogy tartsak ki. Ez életem legveszélyesebb szakasza. A férjem egy balesetet tervez a kocsimmal, fékhibát vagy súlyos fejsérülést, hogy szabad utat kaphasson és feleségül vehesse Tiggyt

– olvasható a hercegnő kézírásával írt levélben, amibe benne foglaltatott továbbá, hogy Károly csupán csalinak használja Kamillát, valójában arra vágyik, hogy feleségül vehesse Tiggy Legge-Bourke-ot, aki a királyi család dadusa volt.

2018-ban Diana egyik barátnője, Lucia Flecha da Lima maga cáfolta a levél valóságtartalmát. Elmondása szerint a komornyik maga írhatta az idézett sorokat, azt pedig elképzelhetetlennek tartja, hogy Károly merényletet tervezett volna – írta meg az Idependent.

Paul Burrel tökéletesen képes volt lemásolni Diana hercegnő kézírását. Nem hiszem, hogy féltette volna az életét, főleg nem Károly hercegtől, aki Anglia jövendőbeli királya lesz.

Ehhez kapcsolódóan további érdekesség, hogy Diana királyi testőre, Ken Wharfe maga is azt mondta, hogy a hercegnő soha sem beszélt neki arról, hogy féltené az életét, ellenben azt gyakran említette neki, amikor egy baleset mellett haladtak el, hogy egy nap talán ő is így végzi.

A sofőr kém volt

Egyesek szerint Henri Paul is benne volt a baleset kitervelésében, arról azonban nem tudott, hogy végül ő is belehal a merényletbe. A vérvizsgálatok alapján a sofőr alkoholt és vényköteles gyógyszereket fogyasztott a baleset éjszakáján, a vizsgálatok a törvényi határ háromszorosát mutatták. Az összeesküvés-elmélet hívői úgy vélik, ezek hamis adatok, és Paul valójában a titkosszolgálattal együttműködve segédkezett a merénylet kitervelésében. Az igazság viszont az, hogy a sofőrnek aznap este nem is kellett volna dolgoznia, Diana és párja változtattak az eredeti terven, és döntöttek úgy, hogy igénybe veszik a szolgáltatásait. Ami pedig a vérvizsgálat eredményét illeti, szintén sokatmondó, ahogyan az is, hogy a jelentések szerint Paul túl gyorsan hajtott a becsapódás pillanatakor.

Volt egy másik autó is...

Meglehet, hogy Lady D kocsiját valójában szándékosan sodorták le az útról? Néhány konteóhívő szerint nagyon is. A helyszínen ugyanis valóban találtak bizonyítékokat, amelyek nem a Mercedesről, hanem egy Fiat Unoról származtak. Stimmelt a gyártmány, a modell és a szín is – pontosan ilyen kocsit vezetett egy Jean-Paul “James” Andanson nevű francia paparazzó is, aki készített is képeket a hercegnőről és Dodi Fayedről Franciaországban. Egy hónappal a baleset után megszabadult a járműtől, és bár dicsekedett azzal, hogy maga is a tragédia helyszínén volt, és fotói is vannak, feltehetően hazudott, a hatóságok szerint ugyanis ekkor nem tartózkodott az országban, és a szemtanúk sem vélték látni. Gyanús viszont, hogy a férfit nem sokkal később ugyancsak meggyilkolták. Az összeégett kocsijában ülve találtak rá egy erdőben, a tüdejében pedig szén-monoxid volt, amiről arra következtettek, hogy még lélegzett, amikor az autója lángra kapott – Andanson tehát élve égett el.

Mindezek mellett még számos kérdés merül fel Diana balesetét illetően a mai napig. Bár már több, mint 24 éve foglalkoznak az ügyével, szinte biztos, hogy bizonyos részleteket már nem lehetséges felgöngyölíteni, így ha csak nem történik csoda, nem valószánú, hogy közelebb kerülhetünk az igazsághoz, egyúttal a hercegnő utolsó óriához.

(Borítókép: Diana hercegnő. Fotó: Bettmann / Getty Images)