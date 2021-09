Harmadik fél miatt futhatott zátonyra az Agymenők Penny-jének házassága?

Kaley Cuoco és Karl Cook közleményben jelentette be a válást, melyet azzal indokoltak, hogy az utuk ellentétes irányba viszi őket, de továbbra is szeretik és tisztelik egymást. A színésznő már a bejelentés napján beadta a válópert is, és meglehet, hogy harmadik fél okozta a házasság végét.