Kiderülhet, hogy a korona mely tagja próbálta megtippelni Meghan Markle babájának bőrszínét

Omid Scobie azon szerencsés újságírók egyike, akivel Meghan Markle nem pereskedik, hanem szívesen együttműködik. Carolyn Durand mellett az ő tollából ered a Finding Freedom, azaz a Szabadság megtalálása című életrajzi könyv, mely a sussexi hercegi pár házasságát járja körbe – a hercegné közreműködésével.

A perzsa származású szerző annak idején a brit királyi palotában is megfordult, nemrég pedig a This Morning című műsor vendége volt, ahol alátámasztotta, hogy az udvarban valóban jellemző a faji megkülönböztetés.

Nem mondanám rasszizmusnak, de én is tapasztaltam faji megkülönböztetést. Kevert etnikumú vagyok, és odakint nincs túl sok kevert etnikumú tudósító. A palota egyik nagyon magas rangú embere nagyon különösnek találta, hogy jól beszélem a nyelvet, ezt pedig szóvá is tette. Ahhoz már hozzá vagyok szokva, hogy megkérdezik, honnan származom igazából, de ez elég váratlan volt. Biztos vagyok benne, hogy nem gonoszkodásként mondta, inkább a a tudatlanság szintjét mutatja az intézmény bizonyos részein belül

– mondta Omid Scobie, akit a műsorvezetők szintén megkérdeztek, hogy ki tette rá a megjegyezést, de a könyvből idézve annyit válaszolt, hogy nem nevesítené az illetőt.

Meghan Markle a hírhedt Oprah-interjúban árulta el, hogy a Buckingham-palotában a brit királyi család egy meg nem nevezett tagja azt találgatta, vajon milyen színű lesz születendő gyermekének bőre. A fentebb említett életrajzból egyébként kiderült, hogy a hercegi pár fontolgatta, hogy megnevezi az illetőt, de végül elvetették az ötletet, mondván, hogy nagyon káros lenne a korona számára. Diana hercegnő komornyikja, Paul Burell a Closer magazinnak adott interjújában mégis azt mondta, hogy szerinte ez változni fog.

A reflektorfényben: Kamilla és egy egyelőre ismeretlen családtag

Jövőre megjelenik Harry herceg életrajza, II. Erzsébet pedig maga is lázasan készül a napra, ügyvédekkel vette körbe magát, akik becsületsértési ügyekre szakosodtak. Burell szerint nem is kérdés, hogy a herceg leleplezi-e a rasszista megjegyzés „gazdáját”, elvégre a kiadó is bevételt akar, ehhez pedig nevek is kellenek. Nem beszélve a kíváncsi olvasókról, akik szintén nem kíváncsiak több homályos történetre. Emellett egy új személy is célkeresztbe kerülhet, mégpedig Kamilla – írta meg Perez Hilton.

Gyanítom, hogy Kamilla is górcső alá kerül, és Harry felfedi a titkait. A Korona című sorozat is tetszik neki, amiben Kamillát gonosz mostohaként jelenítik meg

– mondta Diana komornyikja.

Burell hozzátette, hogy ha Harry valóban kiteregeti a szennyest, beleértve Kamilla titkait és a rasszista személy kilétét, Károly herceg dühöngeni fog, és nem kérdés, hogy kettejük kapcsolata is tovább romlik – beleértve akár Vilmos herceggel való viszonyát is, akivel úgy hírlik, sikerült elsimítaniuk nézeteltéréseik nagy részét. Harry szavaira emlékezve annyi bizonyos, hogy nem II. Erzsébettől vagy a néhai Fülöp hercegtől származik a vitatott megjegyzés.

