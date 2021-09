A Blink-182 egykori dobosa harmadjára egy Kardashiant vehet feleségül

Travis Barker és Kourtney Kardashian egészen biztosan nem azon celebpárok egyike, akik mindent bevetnek azért, hogy ne lepleződjön le a kapcsolatuk. A régi barátságból kialakult szerelmet voltaképpen év eleje óta élvezheti a teljes publikum, azóta ontják ugyanis közösségi oldalaikra a szerelmesebbnél szerelmesebb tartalmakat.

Amíg Travis Barkert a Blink-182 dobosaként ismerte meg a világ, Kourtney Kardashian a K, mint Kardashian című valóságshow-ban kezdte celebritási pályafutását. A sajátos stílussal rendelkező Kourtney közel egy évtizeden át randizott Scott Disickkel, akitől két fia és egy lánya is született. Bár a széria egyik részében majdnem összeházasodtak Las Vegasban, végül sosem jutottak el az oltárig. 2006 és 2015 között hol együtt voltak, hol pedig szakítottak, még végül Scott kábítószer-függősége tette be a kiskaput, Kourtney elmondása szerint csak a különválás előtt nem sokkal értesült volt párja hűtlenségéről.

Kettejük között egyébként nem is felhőtlen a viszony. Scottnak ugyanis láthatóan szemet szúrt, hogy gyermekeinek anyja mindenfajta szégyenérzet nélkül enyeleg új kedvesével. Aggályait pedig Kourtney egyik másik exének, Younes Bendjimának jelezte nemrégiben.

Hallod, ezzel a csajjal minden oké? Tesó, mi ez? Olaszország közepén

– szólt Scott Disick megjegyzése Kourtney és Travis egyik csónakban csókolózós fotója mellett.

Nekem mindegy, amíg ő boldog. És nem vagyok a tesód

– hangzott Younes Bendijma kevéssé barátságos válasza, amit a TMZ meg is örökített az utókor számára.

A kedves hozzászólás persze Kourtney Kardashianhoz is eljutott, aki válaszul egy pop-art képet posztolt Instagram-történetébe, melyhez egyrészt annyit fűzött hozzá, hogy nyugalom, ez örökké fog fájni, illetve azt, hogyan jussunk túl valakin, aki rosszul bánt velünk.

A szemérmes gesztust leszámítva a szerelmesek nem igen törődnek Kourtney volt párjának kirohanásával. Mi több, Travis Barker egy régi félelmét is legyőzte a kapcsolat kedvéért. A dobos 13 évvel korábban repülőgép-baleset szenvedett, súlyos égési sérülésekkel, válságos állapotban szállították kórházba. Rajta kívül egy zenész élte túl a tragédiát, két barátjuk és a személyzet is életét veszítette. Barker a történtek után nem volt hajlandó repülőre szállni, Kourtney iránt érzett szerelme viszont ezen félelmén is túltett. Augusztus közepén Mexikóba utaztak együtt, a nagy pillanatot Instagramján is megosztotta.

Veled bármi lehetséges

– írta posztjában a dobos.

A pár azóta megfordult már Olaszországban (ahol a Scott Disick által kifogásolt fotó is készült), illetve Franciaországban is. Bár már július közepén több jel mutatott arra, hogy Kourtney és Travis gyűrűt cserélt, végül elvetették a híresztelést. A friss, párizsi fotókat elnézve azonban lehet, hogy nem volt rossz a rajongók megérzése.

Az örökké nem elég hosszú

– áll a dobos leírásában.

A szöveg persze lehet csupán egy érzelmes pillanat szüleménye, a TMZ szerint ez mégis ékes jele annak, hogy a pár házasságot tervezget. Elvégre hosszú évekre visszanyúló barátságról beszélünk, amiről kiderült, hogy kémiában sem szűkölködik – ellentétben Scott Disick kapcsolatával.

Disick jelenleg a Beverly Hills -i igazi háziasszonyok című reality-ből ismert Lisa Rinna lányával, Amelia Hamlinnel jár, vagyis meglehet, hogy csak járt. Miután ugyanis Youndes Bendjima közzétette azt a bizonyos szóváltást, a színésznő félreérthetetlenül jelezte, hogy nem ért egyet párja attitűdjével. Nem sokkal a beszélgetés nyilvánosságra kerülése után feltöltött egy fotót az Instagram-történetébe, mely egy ismeretlen lányt ábrázol, azonban a pólóra írt szöveg a lényeg:

Van barátnőd, nem?

Ezt követően egy poszt következett, melyben Amelia jelzi, hogy kikapcsolódni indul a barátnőivel, azaz nem Scottal tölti azt estéjét. A különválást egyébként minden bizonnyal Lisa Rinna is üdvözölné, ő ugyanis többször elmondta már, mennyire nem tartja kívánatosnak 20 éves lánya románcát a 38 éves valóságshow-szereplővel.

(Borítókép: Kourtney Kardashian és Travis Barker Las Vegasban 2021. július 10-én. Fotó: Jeff Bottari / Zuffa LLC)