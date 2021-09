A The Pussycat Dolls a 2000-es évek egyik legnépszerűbb lánybandája volt. A Nicole Scherzinger „vezette” együttes hétről-hétre tűnt fel a zenei toplisták élén, még végül 2009-ben bejelentették feloszlásukat. A lányok állítólag már nem jöttek ki egymással túl jól, az ellentéteket pedig csak fokozta az, hogy a tagok mind háttérbe szorultak Nicole Scherzinger miatt.

Az énekesnő nem búslakodott sokat a lánybandával való szakítása miatt, hiszen ő már jóval a feloszlás előtt is bebiztosította szólókarrierét. A The Pussycat Dolls 2019-ben újraegyesült, mindezt azonban komoly tárgyalások előztek meg. Állítólag a banda alapítója, Robin Antin megállapodott a tagokkal a zenekar utóéletét illetően, ekkor úgy tűnt, rendben is mennek a dolgok.

A PCD 2019 novemberében a brit X-Factor szezonjáróján lépett fel először a feloszlás után. Új számuk, a React, amit már ekkor is elénekeltek tavaly februárban kapott klipet, melyben a hölgyek szokásos formájukat hozták, nem szégyenlősködtek.

Az újraegyesülés részeként koncertidőpontokat is beharangoztak, ebből azonban nem sok valósulhatott meg a koronavírus-pandémia miatt. A soron következő bulihelyszíneket és időpontjaikat idén májusban kellett volna bejelenteni, erre azonban Robin Antin szerint nincs lehetőség, mert Nicole Scherzinger zsarolja őt.

Az alapító elmondása szerint eredetileg abban állapodott meg a banda frontasszonyával, hogy a bevételek 49 százalékát teheti zsebre, ha és amennyiben részt vesz a turnén. Antin azonban nemrég beperelte Scherzingert, mondván: az énekesnő úgy döntött, nem hajlandó részt venni a koncertsorozaton, csak ha újratárgyalják a feltételeket, melynek részeként most már a bevétel 75 százalékát követeli, illetve teljes kreatív ellenőrzési és végső döntéshozatali jogkört – írta meg a People. A lap szerint Robin Antin 600 ezer dollárt követel Scherzingertől, elmondása szerint ugyanis ennyit fektetett a koncertek megszervezésére. A minap az énekesnő jogi képviselője, Howard King is reagált a vádakra. Az ügyvéd udvariatlannak és hamisnak nevezte Antin panaszát.

Robin már azelőtt kereskedett Nicole nevével, hogy ő belegyezett volna ebbe. Robin 600 ezer dolláros kölcsönt vett fel (és költött el) a Live Nationtől, amit nem fog vagy nem tud visszafizetni. Nicole saját tőkéjéből 150 ezer dollárral támogatta a The Pussycat Dolls újraegyesülését, amit Robin tettei ellehetetlenítenek.

– idézte Howard Kinget a People.

Az ügyvéd hozzátette, hogy Nicole szereti és tiszteli a PCD rajongóit, és reméli, hogy egy nap visszatérhet a színpadra, hogy előadja nekik a lánycsapat legjobb dalait, de ez sajnos jelen körülmények között nem lehetséges.

