Kanye West is belépett a nagyok közé

Mindössze hét olyan előadó van a világon, akinek tíz albuma is a Billboard 200 lista élére került annak 65 éves történelme során. Donda című albumának megjelenésével Kanye West is belépett ebbe a klubba.

Az amerikai rapper sokáig halasztott tizedik stúdiólemeze végül augusztus 29-én vasárnap lett elérhető, megjelenések számának szempontjából az év eddigi legsűrűbb hetén. A szeptember másodikával záruló héten összesen 309.000 zenei albumot adtak ki a a Nielsen SoundScan forgalomszámláló rendszer szerint, 14 ezerrel többet, mint az év korábbi csúcsának számító június 5-i héten, melyet a Disney-csillagból lett pop-punk sztár, Olivia Rodrigo debütáló albuma nyert meg.

West a néhai édesanyja nevét viselő lemezével több rekordot is megdöntött. A Donda lett az év eddigi legtöbbet streamelt albuma, J. Cole The Off-Seasonját és Halsey If I Can't Have Love, I Want Powerjét megelőzve. Emellett West beérte Eminemet a Billboard listára egyhuzamban az első helyen belépő albummegjelenések számában. Eminem 2020-ban a Music to Be Murdered By című lemezével nyerte el a címet. Mindkét rapper csak egy albummal nem tört egyébként egyből az élre, a legelső lemezükkel, írja a Pitchfork.

A hetek klubjában Kanye West mellett megtalálható még a Beatles, akik tizenkilenc első hellyel az abszolút csúcstartók. Őket követi a Dondán is közreműködő Jay-Z tizennégy első helyre kerülő albummal. Harmadik Bruce Springsteen és Barbra Streisand fejenként tizenegy lemezzel. Mögöttük pedig Eminem, Elvis Presley és immár Kanye West áll tíz-tíz-tíz győztes albummal. A csúcstartók listája nagy eséllyel bővül a közeljövőben Drake és Taylor Swift jóvoltából. Előbbi Certified Lover Boy című albuma szeptember 3-án jelent meg, Swift második nagylemezének a Rednek, a Red [Taylor's Version] című újra felvett, átdolgozott változata pedig november 19-én várható.





