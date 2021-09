Új barátnője mentheti meg a kannibalizmussal vádolt Armie Hammert?

Armie Hammer jó pár filmszerepet tudhat maga mögött, azt azonban valószínűleg senki sem tudta, hogy a színész a való életben is lehetne egy horrorfilm főszereplője. Január közepén ugyanis egy korábbi randipartnere azzal állt nyilvánosság elé, hogy Hammernek beteges vágyai vannak: a színész állítólag arról fantáziált, hogyan törné össze és enné meg egy nő bordáit.

Teljesen beindult ettől, arról beszélt, hogy nem csak eltörné a bordáimat, de meg is enné, mint valami barbecue-t. Azt mondta, még a szart is kimarcangolná belőlem

– mondta akkor egy Courtney Vucekovich nevű nő, aki után több áldozat is felbátorodott.

Egy Effie nevű lány be is perelte Hammert, mondván: mentálisan, érzelmileg és szexuálisan is bántalmazta őt. Mint mondta, olyan is előfordult, hogy a színész négy órán keresztül kínozta őt a hálószobában, amikor is azt hitte, nem fog élve kiszabadulni.

Hammer érdemben nem kommentálta a róla állítottakat, csupán az akkor forgatott filmjéből szállt ki, mondván: a szóban forgó online támadások fényében nem maradhat távol a gyerekeitől. Egy neve elhallgatását kérő barát azért a szárnyai alá vette, és a következőképpen nyilatkozott korábban:

Armie soha nem evett emberi húst, nem ivott vért, nem vágta le senki lábujját, soha senkit nem zárt ketrecbe, vagy tett bármi olyat, ami ezekben az őrült üzenetekben van. Ezeket az üzeneteket egyáltalán nem kéne komolyan venni. Bárki bármit mondhat az interneten, plusz sokan azt hiszik, hogy a perverz/pajkos szex fura és még mindig tabutéma, és lehet, hogy sokaknak az is, de egyértelműen vannak felnőttek, akiknek ez bejön, és élvezik.

A színész ügyvédje ezután szintén közleményt adott ki, melyben „nyilvánvalóan valótlannak” titulálta a védencét ért vádakat, hozzátéve, hogy Hammer szexuális kapcsolatai mind-mind közös megegyezésen alapultak.

Ami a perverziót illeti, a színész Instagramon is belevetette magát az élvezetekbe, a mai napig követi például a #shibari hashtaget, ami egy japán kötözős BDSM technika. Emellett különösen bizarr, hogy a #knifeskills, azaz a késjártasság témában is érdeklődik – egyik exe ugyanis elmondta, hogy egyszer Hammer egy A betűt vésett a bőrébe a késével. Meglehet persze, hogy a színész azért követi az említett címkéket, mert nincs tudomása róla, hogy ezek kívülről is látszanak a követései között, akárcsak a felhasználói fiókok.

Akármi is az igazság, Hammer valóban bejelentkezett a rehabra, emellett pedig egy másik mérföldkőhöz is elérkezett. Májusban már tudni lehetett, hogy összejött egy Lisa Perejma nevű nővel, mára azonban úgy tűnik, nagyon is komoly kapcsolat alakult ki a felek között. Lisa Kanadából származik, ám egy ideje már a Kajmán-szigeteken él, fogászati asszisztensként dolgozik. Ismerőseik szerint a színész boldogabb és egészségesebb mellette, mint valaha – ennek viszont volt neje nem biztos, hogy annyira örül.

Elizabeth (Hammer volt neje – a szerk.) szörnyű üzeneteket küldött Lisának egy hamis Instagram fiókon keresztül. Megdöbbentett a viselkedése

– mondta korábban a Page Sixnek egy ismerősük.

A párnak mindenesetre úgy fest, nem számít, mit gondol Elizabeth Chambers, bár a színésznek nem ártana jóban lennie vele, hiszen két közös gyermeken osztoznak – illetve meglehet, hogy ezek a csúf üzeneteket csupán figyelmeztetésnek szánta. Ami a rehabilitációt illeti, a The Sun szerint Lisa támogatásáról biztosította Hammert, amiért meghosszabbította a kezelését, amíg a rendőrség nyomoz. Egyébként szex, drog és alkoholproblémák miatt vonult be Május végén.

Még mindig együtt vannak, Lisa nemrég a szigeten járt (ahol Hammert kezelik – a szerk.) és azt hiszem, szeretné meglátogatni, amikor elhagyja a rehabot. Nagyon támogató az irányába. Erős kötelék és egy csomó közös barát fűzi össze őket. Lisa örül, hogy Armie megkapja azt a sürgős segítséget, amire a gyerekei és a jövője miatt is szükség van

– árulta el a minap a The Sun egyik forrása.

Elizabeth Chambers és Armie Hammer egyébként 2020 nyarán tíz év házasság után váltak el, miután a színész a karantén közepén külön költözött a családjától. Állítólag többször is hűtlen volt a nejéhez. Elizabeth a volt férjét ért vádakra Instagramon reagált, mondván: megdöbbent, fáj a szíve és rettenetesen csalódott. Később Instagram történetében azt írta, lenne mit mondania, de nem érzi megfelelőnek az időt. Miután a Hammert ért vádak sora tovább dagadt, Elizabeth ismerőse azt mondta, a színésznőt teljesen kizsigereli lelkileg a tény, hogy közös gyerekeik egy nap szembesülnek majd azzal, mit tett az apjuk – írta meg Perez Hilton. Ennek fényében LA-i otthonukat is hamar elpasszolták. Áron alul, 4,7 millió dollárért adtak túl rajta.

A színésznőt ugyan megviselték a történtek, a People szerint mostanra túljutott volt férjén, és ismét randevúzni kezdett. Ismerősei szerint már Armie Hammer nevét sem említi, ha társaságba megy, elengedte a témát és továbblépett. Randipartnerének kiléte egyelőre kérdőjeles, de meglehet, hogy róla is megtudjuk hamarosan, ki ő pontosan.