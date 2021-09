Ahogy korábban az Index is megírta, megérkezett az ellenzéki előválasztás himnusza, az Élni hívlak!, amelynek videóklipjében közéleti személyiségek, színművészek és zenészek buzdítják voksolásra a szavazókat. A dal és a videóklip aHang és a Civil Választási Bizottság civil szervezetek együttműködésében, közösségi adományozásból született meg. A kisfilmben feltűnik Cserhalmi György, Csákányi Eszter, Hegyi Barbara, Pogány Judit, Gálvölgyi János, Kulka János, Péterfy Bori, Molnár Áron, Lakatos Márk, Szinetár Dóra és még sokan mások, megmutatva, hogy miért is küzdünk, miért fontos az előválasztás s – úgy egyáltalán – a választás szabadsága.

Erre a dalra reagált a napokban a Mandiner felületén Demeter Szilárd, erős véleményt megfogalmazva a klipben szereplő művészekkel kapcsolatban. A Támad a múlt című írásban úgy fogalmaz:

Egy kocsmává átalakított tornateremszerű izében (a progresszió jegyében lesz ebből még átalakított templomban dübörgő afterparty) összegyűl pár tucat jóeNber, Művész, akiknek a szavazata minimum kettőt számít, de legjobb lenne, ha csak ők választhatnák ki a hatalmon lévőket. Látszik rajtuk, hogy adnának egymásnak ösztöndíjat, kitüntetést, állást, megbízást, de nem tehetik, mert a Fidesz van kormányon, és ez életük legnagyobb traumája. És nagyjából ennyi az üzenet. Ez a dal, a felvállalt kiállás, a »szabadságharc« csak róluk szól, az ő sérelmeikről, no meg a pénzről. Ezért tapsol Bródy János and co. a »szebb jövőt« refrénnek.