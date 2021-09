Kórházba került Kate Beckinsale

Kórházba kellett vinni Kate Beckinsale-t, a színésznő ugyanis, aki épp a Prisoner's Daughter című filmjén dolgozik Las Vegasban, péntek délelőtt fél 11 körül arra kezdett panaszkodni, hogy kiment a háta, és olyannyira rosszul érezte magát, hogy a közeli kórházba siettek vele. A sürgősségi osztályra került, ahol orvosi felügyelet alatt tartják, az állapotáról egyelőre nem közöltek információkat – írja a TMZ.

Backinsale-ről legutóbb akkor írtunk, amikor kiderült, hogy már két éve nem találkozott a lányával. Lily, aki a színésznő Michael Sheennel folytatott nyolc éves kapcsolatának gyümölcse, idén januárban ünnepelte a 22. születésnapját, azt is az édesanyja nélkül. Kate egy interjúban beszélt erről, és a távollétét amellett, hogy a járvány akadályozta, azzal magyarázta, hogy Kanadában dolgozott, ahol a lánya, aki egyébként New York-ban él, nem tudta meglátogatni.

Számomra az, hogy ennyi ideje nem találkoztam a gyerekemmel, az egyik legszívbemarkolóbb gondolat, hálát adok a FaceTime-nak, hogy legalább azon keresztül tudjuk tartani a kapcsolatot

– mesélte a Live! with Kelly and Ryan című talkshow-ban, hozzátéve: mindketten attól tartanak, hogy mire legközelebb találkoznak, úgy megöregednek majd, hogy meg sem ismerik egymást.

A film, amin jelenleg a nevadai Las Vegasban dolgozik, egy dráma, amelyben Kate Beckinsale karaktere azért küzd, hogy újra kapcsolatba léphessen az apjával, aki 12 évet ült rács mögött. A TMZ szerint a brit származású, egyébként Los Angelesben élő színésznő még csak egy hete érkezett a városba, ahonnan utoljára csütörtökön osztott meg egy képet az Instagram-oldalán. A portál azt is tudni véli, hogy Beckinsale szálláshelye a Las Vegas Strip körzetében található The Signature at MGM Grand Hotelben van.

Kate Beckinsale a kilencvenes évek végén, a Börtönpalota című filmmel vált ismertté, ám az igazi áttörést néhány évvel később a Pearl Harbour és a Szerelem a végzeten című alkotások hozták meg számára. Később főszerepet kapott a Van Helsing című akció-horrorban, illetve az Underworld-ben is. Legutóbb Len Wiseman-tól való válása miatt és Pete Davidsonnal való rövid kapcsolatával került a címlapokra.