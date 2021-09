Kiderült, kihez érkezett Arnold Schwarzenegger Budapestre

Vasárnap délután bezsongtak a hazai Schwarzenegger-rajongók, a legendát ugyanis a Széchenyi téren látták kávézgatni. A találgatások rögtön megkezdődtek, miért is érkezhetett a fővárosba: talán filmet forgat? Tárgyalni érkezett? Mint kiderült, érkezésének célja sokkal egyszerűbb, de annál szívhez szólóbb.

Arnold Schwarzenegger egy kedves barátját, Szedlacskó Ádámot látogatta meg. A Flex Gym tulajdonosa az Indexnek elárulta, hogy ő és a színész-testépítő együtt érkeztek Németországból, mindezt pedig akkora titokban tartotta barátja kedvéért, hogy még az édesanyjának sem számolt be róla. Érkezésük óta ezerrel mennek a közös programozások, melyekről nem győznek lesifotókat lőni az őket elcsípő rajongók.

A teremtulajdonos elmondta, hogy már gyerekként is példaképként tekintett a testépítő legendára, 12 éves korában olvasta Utam a csúcsra című könyvét, melyből ihletet merített az edzéshez. 2010-ben megnyitotta saját edzőtermét, kivételes módon pedig abban a megtiszteltetésben lehetett része, hogy nem csak találkozhatott gyerekkori példaképével, de szoros barátságot is kötött vele.

2015-ben találkoztunk először Arnolddal egy szemináriumon. Én voltam az első a neve hallatán, aki támogatta az eseményt. A sofőrje is én voltam, ekkor kezdtünk el németül beszélgetni, aztán abban maradtunk, hogy amikor Budapesten elkezdi forgatni az új Terminátor-filmet, akkor összefutunk. Ez így is lett, ekkor alakult ki köztünk igazán szoros barátság

– mondta Szedlacskó Ádám, hozzátéve, hogy kedvenc időtöltéseik közé tartozik az edzés és a sakk, utóbbira mindennap szakítanak időt FaceTime segítségével. Napi két órát játszanak.

Arnold hozzám érkezett. Nem igaz, hogy filmet forgatni jött, vagy Orbán Viktorral tárgyalni

– szögezte le a Flex Gym tulajdonosa.

Fontosnak tartotta továbbá megjegyezni, hogy Schwarzenegger programtervét nem oszthatja meg a nyilvánossággal, hiszen így is lépten-nyomon követik őket, és úgy érzi, barátként kötelessége annyira megóvni a színész privát szféráját, amennyire csak lehet. Mint mondta, itt tartózkodásával rendszeresen edzenek, ami előtt egy órát bicikliznek keresztül Budapesten. Arnold ugyanis imádja a magyar fővárost.

Nagyon szeretem őt, mint barát, de a koránál fogva úgy tiszteltem, mint egy édesapát. Az én szememben ő nem a testépítő legenda, az akcióhős vagy Kalifornia korábbi kormányzója. Én magát Arnoldot, az embert látom. Már nem vagyok zavarban a társaságában, önfeledten tudunk programokat csinálni. Néha persze még nekem is fel kell dolgoznom, hogy az a megtiszteltetés ért, hogy a gyerekkori példaképem legjobb barátja lehetek



– tette hozzá Szedlacskó Ádám.

Ami a Flex Gymet illeti, Schwarzeneggeren kívül több más A-listás híresség is meglátogatta már magyarországi tartózkodása alatt. A súlyokat emelgette Dwayne Johnson, Henry Cavill, Will Smith és Kevin Hart is. Ahogyan a teremtulajdonos mondja, akik ezen a szinten vannak, mind nagyon kedvesek, a Szikla például köszöntést is küldött a terem születésnapja alkalmából.

(Borítókép: Arnold Schwarzenegger és Szedlacskó Ádám együtt bringáznak. Fotó: Szedlacskó Ádám)