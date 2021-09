Jelentősen nőtt a járvány alatt az öngyilkos magyar férfiak száma

Drámaian megugrott az öngyilkosságok száma a járvány első évében: 2020-ban 1706-an vetettek véget az életüknek, míg 2019-ben 1550-en. Ez 10 százalékos növekedés, a rendszerváltás óta egyszer sem volt példa hasonlóra - mondta a Szekeres György, a Magyar Pszichiátriai Társaság leendő elnöke. Tegnap az Index is beszámolt arról, hogy évente rendszerint két-három százalékkal szokott változni az érték, ráadásul hosszú távon javuló tendenicát lehetett megfigyelni az utóbbi években, ami most egyértelműen megtört.



Szekeres György az InfoRádiónak most azt mondta, hogy a járvány alatt és következtében gyakoribbak lettek a mentális problémák, így a depresszió, a szorongási zavarok. A szakember szerint a pszichiátriai ellátás minősége is visszaesett a járvány korai szakaszában, kevesebb a pszichiáter és kimondottan rossz a szakmai eloszlásuk:





jelentős területek, kistérségek maradtak ellátás nélkül.

Szekeres György beszélt arról is, hogy már a gazdasági világválság idején is látszott, és most a pandémia idején is megfigyelhető, hogy Európában az öngyilkosok között a férfiak aránya nőtt jelentősen. Ennek szerinte a tradicionális szerepük sérülése lehet az egyik oka.





