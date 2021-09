Ejtették Marilyn Manson egyik szexuális visszaélési ügyét

Marilyn Manson neve az elmúlt évben meglehetősen sokszor merült fel a közéletben, de nem éppen zenei sikereit méltatták ezen alkalmakkor. Az énekest év elején vádolta meg volt barátnője, a Westworldből ismert Evan Rachel Wood azzal, hogy rendszeresen bántalmazta őt a kapcsolatuk alatt. Azóta több áldozat is jelentkezett, sorra perelve Mansont, aki mindössze az első vádat tagadta, azóta teljesen eltűnt a közösségi oldalairól.

A zaklatási botrányok mellett egyébként folyamatban van egy „köpködési” ügye is, ebben nemég ugyancsak ártatlannak vallotta magát, most pedig úgy fest, egyik állítólagos szexuális visszaélési ügyet is sikerül megúsznia.

A People adta hírül, hogy a Los Angeles-i bíróság elévülésre hivatkozva ejtette azt a pert, amelyet egy nem megnevezett, csak Jane Doe-ként emlegetett nő adott be az énekes ellen. A lap információ szerint a sértett vádjai túl régre nyúlnak vissza ahhoz, hogy utólag bizonyítani tudják a szavai valóságtartalmát, illetve nem árult elég részletet sem ahhoz, hogy megkezdődhessen a per. A nő azt állítja, hogy

Manson 2011-ben többször is bántalmazta illetve megerőszakolta őt a kapcsolatuk ideje alatt, ezen emlékeit azonban elfojtotta magában.

Akkor értékelte át magában mindezt, amikor több másik áldozat is jelentkezett, aki hozzá hasonló bántalmakat élt át.

Úgy tudni, hogy bár a bíró elutasította a keresetet, lehetőséget adott a nőnek arra, hogy húsz napon belül újraindítsa a pert. A nő ügyvédei, Adam Wolf és Tracey Cowan azt mondták a People-nek, hogy Manson el akarja némítani az ügyfelüket. Állításuk szerint az énekes mindent megtesz azért, hogy az ügyet ejtsék. Hangsúlyozták viszont, hogy amennyiben ügyfelük hajlandó több részletet megosztani a bántalmazásról, folytatódhat a per.

A lap felkereste az énekes jogi képviselőjét is, ő azonban nem volt hajlandó kommentálni a történteket. Mansont eddig 15 nő vádolta meg nyilvánosan azzal, hogy bántalmazta őket, hármuk pedig jelenleg is pereben áll vele, köztük a Trónok harcából ismert Esme Bianco nevű színésznő is.