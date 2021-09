Botrányoktól az anyaságig – Jennifer Lawrence meggondolta magát

Jennifer Lawrence azon A-listás színésznők egyike, akit nemcsak a szépsége és a tehetsége, de a humorérzéke miatt is nagyra tartanak a szakmában. Ha valaki, ő aztán nem borul vörösbe, amikor interjú közben véletlenül szájon csókol egy másik nőt, ahogy akkor sem zavartatta magát különösebben, amikor elperecelt az Oscar-gálán.

A színésznő már 14 évesen tudta, mivel szeretne foglalkozni. Meggyőzte hát a szüleit, hogy engedjék el New Yorkba, ahol minden bizonnyal talál majd magának egy ügynökséget. Karrierje miatt társainál két évvel korábban tette le az érettségit, 3,9-es átlaggal. Pályafutását a The Bill Engvall Show nevű sorozatban kezdte, később olyan szériákban tűnt fel vendégszereplőként, mint a Döglött akták vagy a Monk – A flúgos nyomozó. 18 éves korában volt szerencséje Charlize Theron és Kim Basinger oldalán játszani a Megváltás című filmben. Alakítását a Velencei Nemzetközi Filmfesztiválon is díjazták. 2012-ben már egy Oscart is bezsebelt, méghozzá a legjobb női főszereplőnek járó díjat, a Napos oldal című filmben nyújtott teljesítményéért. Jennifer egyébként annak idején Bella Swan szerepére is pályázott, de utólag nem bánja, hogy nem ő kapta az Alkonyat-széria főszerepét, véleménye szerint ugyanis túl nagy médiafigyelem és kritikahullám vette volna körbe.

Az igazi hírnevet az Oscar-díjon túl mégis Az éhezők viadala hozta el neki. A könyvadaptáció első részének debütálásával Jennifer Lawrence felkerült a legnépszerűbb színésznők listájára, innentől kezdve pedig nem volt számára megállás. Sorra landoltak az ölében a jobbnál jobb szerepek, miközben a közönség a személyisége iránt is erősen érdeklődött. A jelek szerint Jennifer élvezte ezt a fajta figyelmet, előszeretettel szolgálta ki ugyanis a lelkes publikumot: volt rá példa, hogy megosztotta a világgal alkoholizálási szokásait, szabotálta Taylor Swift interjúját, vagy mintegy véletlenül, szájon csókolta az ugyancsak interjúzó Natalie Dormert – de azért volt, hogy az ő kezéből is kicsúszott a gyeplő, és nem a maga hebrencs, szerethető módján.

2014-ben a színésznő is a Fappening nevű hackertámadás áldozatául esett. Az említett ismeretlenek sikeresen feltörték egy csokor híresség iCloud-fiókját, bezsebelve összes feltöltött fotójukat, köztük a kompromittálókat, ami a támadás elsődleges célja is volt. Vanessa Hudgens, Selena Gomez és sok más híresség mellett Jennifer Lawrence intim felvételei is nyilvánosságra kerültek, amelyek között bőven voltak olyanok, amelyek akár felnőttfilmekben is megállták volna a helyüket.

Jennifer Lawrence azóta valószínűleg kétszer is meggondolja, mit enged megörökíteni magáról, főleg mostanában. A színésznő 2019 novemberében farmernadrágban ment hozzá műkereskedő kedveséhez, Cooke Maroney-hoz, nem sokkal később pedig megvolt a Dior-ruhás lakodalom is. Mint kiderült, Lawrence mostanra közös gyermeküket hordja a szíve alatt, tehát meggondolta magát azóta, hogy azt nyilatkozta, nem igazán érdekelt a gyermekvállalás terén.

Nem igazán vágyom az anyaságra. Igazából egyre kevésbé, ahogy idősödöm, ami kezd aggasztani. Nem hiszem, hogy ennek így kéne működnie. Amikor 21 vagy 22 voltam, alig vártam, hogy anya legyek. Most meg...

– mondta a színésznő az E! Newsnek még 2017-ben

Úgy fest, Cooke Maroney remek meggyőzőképességgel rendelkezik, vagy valóban olyan biztonságban és harmóniában érzi magát mellette a felesége, hogy végül beadta a derekát. Nem meglepő módon a színésznő nem kommentálta terhességének tényét, a róla készült friss fotók szerint viszont nem kérdés, hogy babát vár – ahogyan afelől sem lehet kétség, hogy Jennifer bizonyára felnőtt a feladathoz, és készen áll arra, hogy hozzá hasonló kis humorzsákokat hozzon világra.

(Borítókép: Jennifer Lawrence. Fotó: Rich Fury / Getty Images)