Startra kész a Balaton Ünnepe, díjakat is osztanak

Ahogy korábban az Index is megírta, a mai napon hagyományteremtő szándékkal először rendezik meg a Balaton Ünnepét a balatonvilágosi Club Aliga területén. Az esemény célja, hogy évente egyszer legyen egy olyan esemény, amelyen találkozhatnak egymással mindazok, akik sokat tesznek a Balatonért, azaz a vendéglátók, a szolgáltatók, a szervezők, a művészek és természetesen a közönség. A hangulatában fesztiválokat idéző rendezvényen a Halott Pénz, a KFT, a Kelemen Kabátban, a Hősök és a Valmar lép színpadra, fél-egy órás produkciókkal szórakoztatva a jelenlévőket. A házigazda Ördög Nóra és Till Attila lesz.

Díjakat is osztanak

Az ünnepi eseményen mostantól minden évben életmű díjat adnak át annak, aki a tizenegy tagú kuratórium döntése szerint érdemes erre, évtizedek óta jelentős szerepet tölt be a Balaton turisztikai életében.

2021-ben az életműdíjat Csapody Balázs, a balatonszemesi Kistücsök Étterem tulajdonosa kapja.

A Balaton Régióban ma már egyre több a nívós étterem, többféle kategóriában. Az azonban nem kérdés, hogy a legnagyobb múltú, három évtizede működő Kistücsök Étterem minden évszakban megbízható és állandó színvonalat képvisel. Olyan minőséget és a legnemesebb értelemben vett vendéglátást, amely csak a legjobbakra jellemző. A Kistücsök nemcsak országszerte, de bárhol a világban megállná a helyét. Családi vállalkozás ez, amelyben a tulajdonos szerepe rendkívül fontos. A kuratórium egyhangú döntése volt, hogy 2021-ben első alkalommal Csapody Balázs kapja a Best of Balaton Életműdíját

– mondta Lobenwein Norbert, alapító.

Miután az elmúlt évtizedekben balatoni ihletésű dalok egész sora született, a Best of Balaton összegyűjtött több tucat dalt gyűjtött, amelyekre egy hónapon át szavazhatott a közönség.

A Balaton Dalának járó díjat szintén szeptember 17-én, a Balaton Ünnepén adják át.

A rendezvény a szervezők szándéka szerint minden elemében a Balaton legjobbjait mutatja be, ami nemcsak a meghívottakra, hanem a vendéglátók körére is igaz.

A Balatoni Kör szervezésében azok a balatoni borászatok jelennek meg a helyszínen, amelyek a Best of Balaton 2021-es listáján is szerepelnek. A közönség és a meghívottak több helyen találkozhatnak azokkal a vendéglátókkal, akik ugyancsak a Best of Balaton idei kiválasztottjai. Saját standdal érkezik a Kistücsök Étterem, bográccsal várja a vendégeket a zamárdi Rozmaring Vendéglő, jelen lesz mások mellett a balatonkenesei G&D Kézműves Cukrászat és Pékség, a Pörc, a BL Delikát, a Móni Süti és a Rusty Coffee

– mondta Fülöp Zoltán, a VOLT Produkció vezetője.

Amit a Best of Balatonról tudni kell

A MOL Nagyon Balaton és az Index csapata 2021-ben indította útjára a Best of Balaton sorozatot. A produkció lényege, hogy egy tizenegy tagú kurátori csapat állítja össze minden évben azt a listát, amelyen vendéglők, teraszok, kilátók, személyek és balatoni ügyek szerepelnek – bármi és bárki, amiért és akiért érdemes ellátogatni a Balatonra. A Best of Balaton deklaráltan egy személyes lista, a kurátori csapatban az alapító páros, Fülöp Zoltán és Lobenwein Norbert mellett kilenc híresség vállalt szerepet: Gianni, Gyurta Dani, Lábas Viki, Marsalkó Dávid, Ördög Nóra, Sebestyén Balázs, Tilla, Trokán Nóra és Vecsey H. Miklós.

A Best of Balaton idei 50 résztvevőjéről 50 riportfilm készült, melyek a www.bestofbalaton.hu oldalon és az Indexen láthatók. A listán szerepel mások mellett Csukás István, a balatonboglári Gömbkilátó, a Paloznaki Jazzpiknik, a fonyódi Nosztalgia Fagyizó vagy éppen „a Balatonon kimondott igenek”.

(Borítókép: Balaton madártávlatból. Fotó: Vasvári Tamás / MTI)