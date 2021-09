Tóth Verával duettezett Kiss Tibi, de Németh Jucit is megtáncoltatta

Idén másodszor lépett fel a Budapest Bár a Kobuci Kertben. A koncertjein a magyar zenei élet kultikus előadóit összehozó formáció a „Ha megtehetnéd” című lemez dalaiból és a régi kedvencekből egyaránt válogatott az eseményre, amelyen Farkas Róberthez és zenekarához ezúttal Németh Juci, Frenk, Behumi Dóri, Szűcs Krisztián, Mező Misi és Tóth Vera mellett Kiss Tibi is csatlakozott.

Ahogy korábban az Index is megírta, a Budapest Bár június végén óriási meglepetést okozott a közönségének azzal, hogy hosszú kihagyás után a Quimby frontembere is megjelent a fővárosi koncertjükön. A több mint egyéves önkéntes szünet után ismét színpadra álló énekest nagy örömmel fogadta a publikum, de legalább annyira örültek a zenésztársai is – a Budapest Bár meg is osztott egy felvételt a produkciójáról a Facebook-oldalán. A zenekar közösségi felületét végigpörgetve úgy tűnik, Kiss Tibi azóta már többször is fellépett velük, augusztusban ott volt Tihanyban is és a Margitszigeti Szabadtéri Színpadon.

Azt már az eseményt megelőzően is lehetett tudni, hogy a Quimby frontembere a Kobuci Kertben is színpadra lép a formációval. Aznap este szépen meg is telt az óbudai szórakozóhely, ahol a helyszín méretéből adódóan egészen különleges, mondhatni családias hangulatban zajlanak a koncertek. A színpad közelségének köszönhetően szinte karnyújtásnyira állnak az emberek a fellépő zenészektől, akik közül többen – amikor épp nem az ő számuk van soron – maguk is rendre ott ragadnak a pódium mellett, és néhány szám erejéig onnan figyelik a műsort.

A Budapest Bár esetén ezen nincs is mit csodálkozni, a produkció annyira eleven és örökmozgó, hogy az első perctől az utolsóig benne marad a bugi az ember lábában. A műsor alatt nemcsak a dalok, de a fellépők is folyamatosan változnak, az énekesek először szólóban, majd duóban, hármasba, négyesbe állva, egyesek olykor hangszert ragadva lépnek színpadra az est folyamán. Ami végig állandó, az Farkas Róbert és a zenekarának tagjai, akik megállás nélkül húzzák a talpalávalót.

15 Galéria: Budapest Bár Fotó: Pogonyi Nóra / Index

Csütörtök este Németh Juci kezdte a sort, akit ugyanígy szólóban követett a többi énekes egy-egy dallal. A műsor ívét szépen megadta, ahogy haladt a többszereplős produkciók felé, a koncert végére igazi örömzenélésbe átcsapva. Kiss Tibit, aki a hetedik számnál érkezett, hangos ovációval fogadta a közönség – az énekes később Németh Jucit, majd Tóth Verát is megtáncoltatta, de szólóban is jó pár nótával készült.

15 Galéria: Budapest Bár Fotó: Pogonyi Nóra / Index

Mező Misi két szám között az 50 éves LGT-ről és az idén 70 éves Karácsony James születésnapjáról is megemlékezett, Németh Juci pedig a koncert egy pontján a produkciójába vicces sztorit szőve szórakoztatta a publikumot. Frenk gitározott, először csak Németh Jucinak, majd a műsor vége felé Szűcs Krisztián és a három énekesnő közös dalához is pengette a húrokat. De volt, hogy Mező Misi is gitárt ragadott, sőt Farkas Róbert hegedűjét is elkérte – tényleg igazi házibuli feelingje volt az egésznek, amihez tökéletesen passzolt a Kobuci égőkkel teleaggatott, minifesztivált idéző hangulata.

15 Galéria: Budapest Bár Fotó: Pogonyi Nóra / Index

A kétórás műsor végén kétszer is kivonult a színpadra a teljes csapat – akkor látszott igazán, milyen sokan feleltek az aznap esti produkcióért. Az örömzenélés, merthogy kétségtelenül valami ilyesminek lehettünk szem- és fültanúi, megtette a hatását: koncert után a közönség nagy része még jó ideig ott ragadt a Kobuciban, és folytatta a mulatozást.