Fülöp herceg végakarata 90 évig titok marad

A brit királyi család körül zajló drámát már évtizedek óta hatalmas figyelem övezi, így most csalódottak lehetnek azok a rajongók és nem rajongók is, akik a néhai Fülöp herceg végakaratára volnának kíváncsiak. II. Erzsébet áprilisban elhunyt férjének végrendeletét a hagyományoknak megfelelően lepecsételték, és ha valóban minden szabályt betartanak, nem is veszik elő az elkövetkezendő 90 évben.

Több mint egy évszázada hagyomány, hogy a királyi család magas rangú tagjainak halála után a bíróságokat fel kell kérni végrendeletük lezárására. Ez most is így történt, méghozzá azért, hogy

megvédjék a királynő méltóságát és jogállását.

Az említett dokumentumokat jelenleg sir Andrew McFarlane, a legfelsőbb bíróság családosztályának elnöke őrzi egy széfben, ahol emellett még 30 másik borítékot is tart, mindegyik a királyi család egy halott tagjának lezárt végrendeletét rejti. Itt lapul többek között Ferenc tecki herceg végakarata is. A BBC cikke szerint a herceg miatt született meg a ma is alkalmazott jogi mechanizmus, miután a papírokból kiderült, hogy Ferenc értékes smaragdokat hagyott a szeretőjére.

Sir Andrew egyébként a végrendelet lezárására irányuló kérelem tárgyalását is zártkörűen tartotta júniusban. A királynő ügyvédje és a főügyész egyaránt azt szerette volna, ha Fülöp végakaratát 125 évre titkosítják, sir Andrew szerint azonban 90 év arányos és éppen elegendő, ugyanis ezzel már kellőképpen csökken az esélye annak, hogy a dokumentumokban foglaltak hatással lennének a család magánéletére a nyilvánosság előtt. Ennek fényében akik a cikk megírásakor tudnak már olvasni, nem valószínű, hogy betekinthetnek a néhai herceg végakaratába.