Csúnya sérülést szenvedett koncert közben Kowalsky

Veszélyes a zenészélet – a Kowalsky meg a Vega énekesének legfrissebb fotója legalábbis ezt bizonyítja. A képhez fűzött kommentárból kiderül, hogy a frontember hatalmasat zakózott a soltvadkerti koncertjén, amelynek elég csúnya csípőzúzódás lett az eredménye.

Kowa, azaz Balázs Gyula azt írja, nem ez az első eset, hogy a munkája során baleset éri, volt már térdsérülése, de előfordult olyan is, hogy a szemhéja felszakadt, és ahogy arról korábban az Index is beszámolt, 2019 nyarán az egyik turnébuszuk is balesetezett – defektet kapott a jármű, ami aztán megpördült és a tetejére érkezve állt meg az M3-as autópályán.

7 évente “stigmákkal” jelöl a színpad.... volt, hogy bordám repedt, szemhéjam szakadt fel, térdem sérült, és most a csípőm zúzódott. Ha esetleg azt hinnéd, könnyű “meló” a színpad...

– írja Kowalsky a zenekar hivatalos Facebook-oldalán, megnyugtatásként hozzátéve:

Nincs nagy baj egyébként, az esés csúnyábbnak tűnt, mint amit eredményezett... Mégegyszer köszönet az estéért SOLTVADKERT!

A körülményekről további részleteket nem árult el az énekes, így azt csak a jelenlévők tudhatják, hogy vajon fellépés közben, esetleg előtte vagy utána történt a szerencsétlen eset – a kommentekből viszont arra lehet következtetni, hogy produkció közben érhette a sérülés Kowát, volt ugyanis, aki azt írta, hogy

egy pillanatra rájuk hozta a frászt, és nagyon hálásak, hogy így is folytatta a koncertet.

A Facebookon korábban közzétett koncertfotók mellett – még mielőtt megmutatta volna a zúzódásait – egyébként már célzott rá a frontember, hogy ez az este minden szempontból emlékezetes marad.

Az énekes egyébként legutóbb júliusban, a debreceni Campus Fesztiválon adott interjút az Indexnek a zenekar basszusgitárosa, Szórád „Jimmy” Csaba társaságában. A beszélgetést itt találja.