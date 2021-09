Félbeszakadt Rúzsa Magdi szombat esti koncertje

Vásárosnaményban lépett volna fel szombat este Rúzsa Magdolna. A hármas ikrekkel várandós énekesnő bele is kezdett a műsorba, néhány szám után viszont – bár kétszer is nekifutottak –, kénytelen volt félbeszakítani a produkciót, az időjárás miatt ugyanis életveszélyessé vált a helyszín.

Magdi a közösségi oldalán fejezte ki sajnálatát az elmaradt koncert miatt, hangsúlyozva: a döntést a közönséget is féltve hozták meg a szervezők.

Vásárosnamény! Nagyon sajnálom, hogy az eső így elbánt velünk. Kétszer is megpróbáltuk, de a színpad a beverő eső miatt életveszélyessé vált. Persze ilyenkor titeket is féltenek a szervezők. Mi mindent megtettünk és ti is. Mélységes tisztelet nektek, hogy a zuhogó esőben is kitartottatok. Legalább néhány dalt együtt énekeltünk. A szívem megszakadt miattatok, amikor kimondták, hogy ennek a koncertnek itt a vége. Visszajövünk még! Köszönöm a sok áldást! Míg újra találkozunk, hordozzon benneteket tenyerén az Isten!