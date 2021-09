Amy Schumer humorista révén az a híresség, aki nem csak a filmjeiben, de a való életben is sokat bohóckodik. A vidámság sok dologra gyógyír, a színésznőnek azonban az utóbbi években jócskán jutott nehézség.

2018 novemberében arról szóltak a hírek, hogy a terhessége nehézkesen megy, és ő maga sem hallgatott arról, hogy voltaképpen hónapokon keresztül hányt eszeveszett módon, miközben endometriózzal is küzdött már évek óta. A második trimeszterben kórházba is került, őt mégis az bántotta a legjobban, hogy le kellett mondania az előadásait. 2019 tavaszán aztán már nagyon várta a szülést, ugyanis a rosszullétek nem múltak el, azt pedig különösképpen nehezményezte, hogy amíg ő nehézségekkel küzd, az orvostudomány inkább a merevedési zavarokkal küzdő férfiak problémáira keres gyógyírt.

Schumert nagyon megviselte, hogy szüntelenül ki kellett dobnia a taccsot, egy ponton még az Instagamjára is posztolt egy válogatást mindebből. Bár ez egyeseknél kiverte a biztosítékot, a kommentszekcióban számos kismama jelezte, hogy elméletileg már túl kellene lenniük a hányásos időszakon, ám semmi jele sincs annak, hogy rövid időn belül véget érnének a kínjaik.

A színésznő szülése végül komplikációk nélkül zajlott. A reflektorfénytől persze távol esett a kis Gene érkezése, hiszen éppen azon a napon jött világra, amikor Meghan Markle és Harry herceg esküvőjét tartották. 11 hónappal később aztán Schumer és férje, Chris Fischer rájöttek arra, hogy nem éppen a legjobb nevet választották a kisfiuknak. A jelenleg Gene David Fischer névre hallgató bébi ugyanis Gene Attel Fisherként született, ami egybeolvasva leginkább a genital, azaz a genitális szóra hasonlít. Ez egyébként állítólag nem is tűnt fel a házaspárnak, a színésznő egyik barátnője hívta fel a figyelmüket a kellemetlen névválasztásra.

Szóval azt tudtátok, hogy a gyerekünk, Gene nevét hivatalosan megváltoztattuk? Most már Gene David Fischernek hívják. Gene Attell Fischer volt, de aztán rájöttünk, hogy véletlenül genital-nek neveztük a fiunkat.

– közölte nemes egyszerűséggel a színésznő, miután megtörtént a szépészeti névcsere.

Nem sokkal később újabb nehézségek jöttek Schumer életébe. Kiderült ugyanis, hogy Lyme-kórral küzd. A fertőzés többek között Justin Biebert és Avril Lavigne-t is ledöntötte a lábáról. Az énekesnő egy ponton úgy érezte, nem is tud tovább harcolni a kór ellen, kvázi elfogadta a halált, de végül sikerült felépülnie. Amy Schumer egy évvel ezelőtti bejelentésében azt mondta, hogy a körülményekhez képest jól van, de azért tanácsokat kért a követőitől, többek között az érdekelte, hogy a gyógyszer mellett, amit szed, megihat-e egy vagy két pohár bort. A telefonszáma egyébként azóta is elérhető az Instagram-profilján. A Lyme-kórból akár évekig is tarthat a felépülés, a színésznő állapotáról egyelőre nincs friss információ a gyógyulását illetően. Legalábbis az említett betegségből.

Amy Schumer életét azonban hosszú éveken át megnehezítette az endometriózis. A betegség következtében terméketlenségi problémákkal is küzdött, ami miatt fájdalmas kezeléseknek vetette alá magát. Elmondása szerint lefagyasztatta a petesejtjeit arra az esetre, ha esetleg úgy döntenek, szeretnének egy kistestvért a fiuknak.

Tavaly nyáron végül úgy döntött, elengedi a második terhességét, ugyanis úgy érzi, többé nem lenne képes alávetni magát a fentebb említett kezelésnek, és bár a férjével gondolkoztak azon, hogy béranya segítségét kérik, még nem érzik elérkezettnek az időt mindehhez. A színésznőnek a napokban végleg el is kellett köszönnie a gondolattól, hogy természetes úton életet tudjon adni még egy gyermeknek. Endometriózisa ugyanis teljesen tönkretette a méhét, és a vakbelére is átterjedt. Mindkét szervét ki kellett operálni.

Szóval ez az első reggel az endometriózis miatti műtetem után. Kivették a méhemet. A doktor harminc helyen talált endometriózis-foltokat, mindet eltávolította. A vakbelemet is ki kellett vennie, mert azt is megtámadta az endometriózis. Nagyon sok vér volt a méhemben

– mondta Instagram-videójában a láthatóan meggyötört színésznő.

A felvétel hangulatát némileg oldotta az, hogy a telefont tartó férj, Chris Fischer hatalmasat büfögött felesége beszéde közben, Amy azonban nem nevetett, inkább hozzátette, hogy nagy fájdalmai vannak, amin a puffadása sem segít, de érzi, hogy kezd visszatérni az energiája.

A poszt mellett egyébként Schumer csupán annyit írt, hogy ha valakinek nagyon fájdalmas a menstruációja, akkor valószínűleg endometriózisban szenved. Az említett betegséget egyébként gyakran veszik félvállról, mondván: a havi ciklus sokak számára fájdalmas. Az endoetriózisos betegek szervezetében azonban több helyen is megtalálható a méhnyálkahártya, amely a ciklus során ugyanúgy vérzik, illetve köztes vérzések és nagyon erős fájdalom is kísérheti jelenlétüket. Gyakran okoz terméketlenségi problémákat is, melyek akár meddőséggel is végződhetnek.

(Borítókép: Amy Schumer. Fotó: Steven Ferdman / Getty Images)