Két kislány után megszületett Macklemore kisfia is

Macklemore 2012 augusztusában robbantott nagyot, amikor türkizkék rolleren gurulva, tigrismintás kabátban jégkásást szürcsölgetve megjelentette Thrift Shop című számát. A dal azonnal a slágerlisták élén kötött ki, Youtube-os klipje azóta több mint másfél milliárd megtekintésnél jár. Ezt követően több közkedvelt slágerrel is előrukkolt, az utóbbi időben azonban nem volt túl aktív a zenei életben, sőt – a Google keresései szerint többen érdeklődtek arról a keresőt használva, hogy egyáltalán életben van-e még a rapper. Nos, nagyon is.

A Benjamin Hammond Haggerty néven született rapper a washingtoni Kentben született, a hip-hop iránt hatévesen kezdett érdeklődni. 15 éves korában már dalszövegeket írt, és aktívan segített be zenei műhelyeknek. Egy ilyen munkája során alkotta meg a Professor Macklemore művésznevet, így indult szólókarrierje is, amíg első cédés megjelenése után el nem dobta nevéből a Professort. Társával, a zenei producer Ryan Lewisszal 2006-ban találkoztak, aki kezdetben fényképészként támogatta a szárnyait próbálgató zenészt. Hamar összebarátkoztak, 2009-től pedig formációként kezdtek el együtt dolgozni a zeneiparban.

Macklemore-nak már ezt megelőzően is voltak sikerei a szakmában, társával való egyesülése előtt például a 2009. szeptember 7-én The Unplanned Mixtape című lemeze a 7. helyen landolt az iTunes Hip-Hop slágerlistáján. A világhírnevet végül a Macklemore & Ryan Lewis duóval érték el, olyan számokkal mint a Thrift Shop vagy a Can't Hold Us. A zenészek azóta már különváltak, Macklemore utolsó albuma, a 2017-es Gemini már barátja nélkül készült el. A lemezen közrekötözködött többek között Kesha és Skylar Grey is.

A rapper egyébként nehéz éveket hagyott maga mögött. 2008-ban vonult először rehabra, 2014-ben pedig ismét a drogok bűvöletébe esett. Ekkor is segítséget kért, majd meglepetten realizálta, mennyit számít egy támogató közösség, aki segít abban, hogy az ember maga mögött hagyhassa a démonjait, hogy aztán a megtisztulás útján másoknak is átadhassa, amit ő tanult a gyógyulásról. Év elején a People's Party nevű podcastban arról beszélt Talib Kwelivel, mennyire sajnálja, hogy sok fiatal tehetség a drogfüggősége miatt veszít el a közönség. Mint mondja, Mac Miller például jó barátja volt, de Lil Peep és Juice Wrld is gyógyszer-túladagolásban haltak meg. Mint mondja, szerinte az embereket – nem csak a hírességeket! – biztosítani kellene arról, hogy van megoldás a problémáikra, és nem ciki segítséget kérni.

Ha nem mentem volna elvonóra, most nem lennék itt, és ez nem csak kibaszott drámázás. Ez az igazság. A halál szélén voltam, de elég szerencsés voltam ahhoz, hogy bevonulhattam egy szanatóriumba 30 napra. És azt hiszem, az emberek nem tudják, hogy teljesen rendben van az, ha kezelteted magad

– mondta a rapper.

Ha valaki, akkor Macklemore nagyon komolyan veszi az említett témát, de azért a kikapcsolódásról sem feledkezik meg. Rengeteg időt tölt a családjával, év elején pedig piacra dobta saját golfruházati márkáját, a Bogey Boyst is.

Én és a barátaim elkezdtünk golfozni, mi voltunk a Bogey Boys, ez volt a csapatunk. Kimentünk, négy-öt órát sétáltunk és élveztük egymás társaságát. Azt gondoltam, ha ezt teszem én leszek a legjobb csávó a pályán!

– mondta a rapper a GQ magazinnak, hozzátéve, hogy első kollekcióját a a '60-as, '70-es és '80-as évek inspirálták. A márka oldalán egyébként vannak törülközők, sapkák, zoknik és kitűzők is. A pólókínálat 23 ezer forintnál kezdődik.

A golfimádó rapper egyébként mindemellett két kislány büszke édesapja, nemrég pedig megszületett a harmadik gyermeke is, egy Hugo nevű kisfiú. A baba érkezését Macklemore neje, Tricia Davis jelentette be az Instagramján. Az édesanya elmondása szerint a hathetes kisded igazán nyugodt természet, aki leginkább csendben figyeli, mi történik körülötte a világban.

Egyébként nem csak Macklemore tapasztalhatta meg mostanában a babavárás örömeit, hiszen nemrég kiderült, hogy Jennifer Lawrence is várandós, holott néhány éve még azt nyilatkozta, nem igazán szeretne anya lenni. Ismerősei most mégis arról számoltak be, hogy nem csak a színésznő férje, de Jennifer is nagyon vágyott már arra az utóbbi időben, hogy édesanya legyen – írta meg Perez Hilton.

(Borítókép: Macklemore Las Vegasban 2017. szeptember 23-án. Fotó: Sam Wasson / iHeartMedia / Getty Images)