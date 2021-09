András herceg unokázás helyett bíróságra járhat, szexuális erőszakkal vádolják

Szombat éjjel született meg András yorki herceg unokája, Beatrix hercegnő kislánya. A brit királyi családban betöltött tisztségek alól már amúgy is felmentett herceg azonban ahelyett, hogy a kisdedet dajkálná, bíróságra járhat. Szeptember második hetében szexuális erőszakkal vádolták meg, a minap pedig a bírósági iratokat is kézhez kapta.

Andrást egy Virginia Roberts Giuffre nevű nő perelte be azt állítva: a herceg többször is szexre kényszerítette őt 17 éves korában, miután maga Jeffrey Epstein ajánlotta őt fel neki. A kereset szerint a lányt háromszor is megerőszakolták a kerítőként is tevékenykedő Ghislaine Maxwellnek a londoni otthonában, majd Epstein manhattani és Virgin-szigeteken található otthonában is. Húsz évvel ezelőtt András herceg vagyona, hatalma és pozíciója lehetővé tette, hogy bántalmazzon egy megrémült, sérülékeny fiatalt, akit senki nem védett meg – fogalmazott. A nő szerint nyílt és burkolt fenyegetésekkel kényszerítették az aktusra, és gyakorlatilag szexrabszolgaként tartották. Hozzátette, hogy rettegett attól, hogy verés vagy halála vár rá, vagy a hozzá közel állókra, ha nem enged a nyomásnak.

A herceg egyik ismerőse korábban azt mondta, hogy a trónörökös Károly szerint a testvére körül hömpölygő vádak megoldhatatlan problémának számítanak. Ezért is mentették fel a brit királyi családban betöltött tisztségei alól még 2019 novemberében az Epstein-botrány következtében.

András herceg a minap megkapta a bírósági papírokat, melyeket Giuffre a manhattani kerületi bíróságra nyújtott be. A vádlottnak 21 napja van reagálni, vagy a bíróság a sértett javára dönt – írta meg a Reuters. A herceg és jogi képviselete egyaránt visszautasítja a vádakat, a Buckingham-palota egyelőre nem reagált az ügyben. Mindenesetre meglehetősen csúf árnyékot vet mindez András lányának, Beatrixnak a boldogságára, aki éppen a hétvégén adott életét első gyermekének.

(Borítókép: András herceg Londonban 2011. november 7-én. Fotó: Dan Kitwood / Getty Images)