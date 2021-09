Nagyfiával szerepel Friderikusz műsorában Szinetár Dóra

Ahogy korábban az Index is megírta, folytatódik Friderikusz Sándor az Életünk története című műsora az RTL Klubon. A harmadik évadban újabb sztárpárok vállalkoznak arra, hogy szembesüljenek vele, mi vár rájuk húsz, vagy akár negyven év múlva. A csatorna közleménye szerint az első rész október 9-én kerül adásba, onnantól pedig szombat esténként hat ismert házaspár, testvérpár, illetve a műsor története során először anya és fia „öregedését” is nyomon követhetik a nézők Friderikusz Sándorral.

Adásonként két ember néz szembe az idő múlásával, többek közt arra is választ keresve, mi történik akkor, amikor nemcsak a test, hanem az elme is öregszik. A produkcióban ezúttal is profi sminkesek és maszkmesterek segítik az átalakulást, és most már az sem titok, kik vállalkoztak arra, hogy a műsorban szerepeljenek.

Az új évad vendégei:

Puskás-Dallos Péter énekes, színész, a The Biebers frontembere és felesége, Puskás-Dallos Boglárka énekesnő,

Gryllus Dorka színésznő és férje, Simon Kornél színész,

Szinetár Dóra Jászai Mari-díjas színésznő és fia, Lőcsei Márton,

Karafiáth Orsolya író, költő, fordító, publicista, énekesnő és húga, Karafiáth Metta,

Horváth Tamás énekes-dalszerző és felesége, Péterfi Andrea,

Vastag Csaba, az X-Faktor első, 2010-es szériájának győztese és öccse, Vastag Tamás.

Nyári Gábor, a műsor kreatív producere a műsor kapcsán az alábbiakat nyilatkozta:

Az Életünk története szereplői olyan rejtélyes ösvényen járnak, ahová csak kevesen merészkednek. A harmadik évad párosai is olyan bátor emberek, akik tudják, hogy a ma egy nap a távoli múlt lesz. Ők pedig – igaz, csak néhány órára de – 40-50 évet előre utaznak az időben, hogy mérlegre tegyék a sorsukat, a kapcsolatukat, átélve mindazt, amit csak azok élhetnek át, akikre a végső számvetés vár. Ám ez a kaland nem feltétlenül baljós, hiszen kiderül, hogy az, aki ott ül mellettük, talán velük lesz mindvégig, és együtt élik majd át a rájuk váró nehéz, vagy éppenséggel boldog pillanatokat.

A műsort a Magyar Film- és Média Akadémia gyártja, producere Máté Krisztina. Az egyes részek október 9-től szombat esténként láthatók az RTL Klubon, a televíziós adást követően pedig visszanézhetők az RTL Most platformon.

Íme az előzetes: